Frutinovela furor: la historia de Wanda Melón, Mango Icardi y Tati Ananá que es viral

En las redes sociales se viralizó una escena animada por la Inteligencia Artificial enfocada en el Wandagate. El video viral.

Las redes sociales no perdonan en el mundo de la farándula y apuntan contra distintos personajes que toman protagonismo en la escena por distintas polémicas que los tienen como protagonista. Uno de los principales escándalos que copó el mundo del espectáculo fue el protagonizado por Mauro Icardi , Wanda Nara y la China Suárez .

En las últimas horas el Wandagate cayó en el producto que se ha vuelto sensación en las redes sociales, principalmente en X (ex Twitter): las frutinovelas, episodios de una novela animada creada totalmente con la Inteligencia Artificial. En esta ocasión, la escena contempló la presencia de Wanda Melón, Tatiana Ananá y Mango Icardi.

“Hola Wanda Melón, me muero, es que quiero su vida. Le voy a mandar una foto a Mango Icardi”, dice Tatiana, representando a la China, en el video donde retrata el escándalo que resonó a nivel mundial, imitando una escena de infidelidad que apunta al mencionado escándalo.

Tras esa propuesta “Ahora voy Tatianana”, dice el mango (Icardi), recostado en su cama aunque acto seguido aparece junto a Tatiana acostada junto a él. "Yo no quiero que se entere Wanda Melón”, dice Icardi mientras que Tatiana sostiene: “Tranquilo, pero quiero volver a verte, me calentás Mango”.

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Porque recrearon la cuerneada de China e Icardi a Wanda Nara pic.twitter.com/R9oHP7CASP — Es tendencia en (@EsTendenciaEnX) April 23, 2026

Tras regresar supuestamente del entrenamiento, Wanda expulsó a Icardi de su casa: “Chau mi amor, te vas de acá, no puedo creer cómo arruinaste la familia”, mientras que mango tomó su bolso y se retiró.

Ante esa situación, apareció un nuevo personaje en un estudio de televisión: “Acá Yarará Latorre informa, se separan Mango Icardi y Wanda Melón. La tercera en discordia es Tati Anana”, dice la figura haciendo alusión a Yanina Latorre, cerrando una historia que se viralizó en las redes.