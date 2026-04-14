Quién interpretará a la China Suárez en la serie vertical que protagoniza Wanda Nara

La empresaria lanzará una serie vertical donde hay principal atención sobre quién protagonizará a la China. De quién se trata.

Todo lo que toca Wanda Nara lo convierte en un negocio rentable que pueda enriquecer aún más sus cuentas bancarias y consolidar su imagen como empresaria más allá del lado mediático que supo explotar durante su trayectoria en los medios de comunicación. En las últimas hora la mediática realizó un anuncio especial e importante.

Wanda comenzará a grabar una serie vertical, producida por Telefe, que tendrá el nombre "Triangulo amoroso", enfocado en el Wanda Gate que involucró principalmente a su expareja Maxi López y a Mauro Icardi, quien era su amigo de su pareja pero luego se terminó la relación por un engaño.

Uno de las principales dudas que hay por parte del público sobre la obra que comenzará a grabarse es quién interpretará la figura de la China Suárez, una figura polémica en el escándalo y con quien actualmente mantiene grandes diferencias.

Wanda Nara Serie

Quiénes son los actores que participarán del producto

Débora Nishimoto interpretará a un personaje basado en la China Suárez

interpretará a un personaje basado en la China Suárez Pachu Peña interpretará al abogado de Maxi López

interpretará al abogado de Maxi López Georgina Barbarossa a la abogada de Wanda.

a la abogada de Wanda. Yanina Latorre conductora de programas de espectáculos y Pía Shaw será su panelista.

conductora de programas de espectáculos y será su panelista. Sebastián Presta interpretará a un productor, César Bordón como un gerente de marketing y Eugenia Guerty será la directora dentro de la ficción.

interpretará a un productor, como un gerente de marketing y será la directora dentro de la ficción. Clara Kovacic interpretará a Daniela Christiansson, actual pareja de Maxi López.

interpretará a Daniela Christiansson, actual pareja de Maxi López. Lautaro Rodríguez representará a un futbolista y Lucas Spadafora será Tony. Wanda Casa Santa Bárbara- portada

Qué dijo Maxi López sobre el formato

"Arrancamos mañana a grabar (este martes) la serie vertical con Wanda, estuve todo el fin de semana estudiando la letra y los capítulos. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, pero me parece que se va a ver reflejado adentro de la serie”, dijo Maxi López en diálogo con Puro Show y agregó: “Tratamos de contar lo que nos pasa a la diaria pero con un poco de humor y alegría”.

Según reveló las grabaciones comienzan este martes 14 de abril.