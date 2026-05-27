Los detalles del nuevo reality de Maxi López.

Aprovechando el envión mediático que ha recibido su vida, Maxi López , quién decidió instalarse otra vez en la Argentina , va a apostar por un nuevo proyecto totalmente diferente y llamativo. Muy pronto se vendrá el estreno de su propio reality, El Anti 9 , una serie documental donde se muestra tal como es, entre rutinas familiares, desafíos físicos y cambios de vida.

La mudanza junto a su esposa, Daniela Christiansson , y sus hijos Elle y Lando marcó un nuevo comienzo en la vida del ex de Wanda Nara . El proyecto, dirigido por Jorge “El Negro” Luengo, que se estrena este miércoles a las 21 por el canal de YouTube de Vestuario Stream, promete mostrar desde adentro cómo es el día a día de Maxi. “El reality surge a raíz de eso, y del regreso al país junto a su familia”, explicó Luengo a Infobae. El foco está puesto en la transformación personal de Maxi, su decisión de recuperar su peso y apostar por una vida saludable, pero sin perder la cuota de humor que lo caracteriza. “El cambio de físico ya lo venía planeando”, detalló Luengo.

Respecto a cómo será difundido el proyecto, Jorge comentó: “Se van a publicar semana a semana un nuevo capítulo sobre la vida de Maxi nuevamente en Argentina”. La intriga sobre si Wanda formará parte del ciclo está instalada. “Es muy probable”, deslizó Luengo. El lanzamiento vino acompañado de un trailer que no tardó en circular y despertar la atención de los seguidores.

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“Hola, gente. Soy Maxi López y los quiero invitar a compartir un nuevo desafío en mi vida. Bienvenidos, esto es El Anti 9”, expresó, emocionado. Entre sonidos de gimnasio, música animada y guiños a los memes que lo tuvieron como protagonista, el exdelantero plantea su meta: “La meta es poder llegar a ser el Maxi del Barça o lo más parecido. Tengo ganas, tengo equipo y los tengo a ustedes que son mi chance. En definitiva, quiero que me acompañen a ser un nuevo generador de memes. Y acá es donde empieza todo”.

El nuevo proyecto en la vida de Maxi López

Maxi López dejará ver también su costado familiar y cotidiano en su nuevo reality, como cuando elige entre medialunas y un sándwich saludable o cuando interactúa con su hijo Valentino en una escena de despedida. “Mi hijo, mi orgullo. Mi sándwich, mi almuerzo. Esto va a estar más duro de lo que pensaba. El objetivo no es fácil, pero los invito a compartir este desafío. Dieta, familia, trabajo, entrenamiento y mucho, pero mucho huevo. Pero no se confundan, el huevo es proteína. Los espero”, dice, entre risas y autocrítica.

La dinámica familiar también aparece a través de momentos simples y cotidianos. Maxi celebra el cumpleaños de Daniela en plena mudanza y recibe la visita de Maru Botana, quien le lleva una torta. “Ay, me hiciste zafar”, le agradece el exfutbolista, mientras la pastelera responde: “Siempre presente”. Entre mates, postres y alfajores, la nutricionista de Maxi no tarda en sumarse a la escena, preocupada por los posibles excesos. “Lo que no sabía es que lo sigo en Instagram y estuve viendo ahí que le da a las medialunas, así que espero que no me silencie ahora”, comenta con humor.

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La participación de su equipo es clave, con Victoria, la encargada de las redes de Maxi, comentando el detrás de escena de Mar del Plata, con imágenes de medialunas y alfajores. “Es buenísimo, es una pena”, lanza, mientras todos reconocen que el verdadero desafío es volver a los buenos hábitos y al entrenamiento constante. “De volver al hábito del entrenamiento, de comer sano, de la rutina buena”, reflexiona López. La nutricionista, sin perder la fe, apunta: “Me preocupa el tema de que sea sedentario, siento que eso puede dificultar las cosas, pero bueno, confiemos en el proceso que arranque”.

El reality no solo muestra el esfuerzo físico sino también la convivencia diaria, las bromas familiares y el contraste entre el Maxi profesional y el Maxi padre y pareja.