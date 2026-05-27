Qué le dijo Maia Reficco a Franco Colapinto en su cumpleaños 23

La actriz de Hollywood compartió un tierno posteo en sus redes sociales por el natalicio del piloto de Fórmula 1.

Franco Colapinto atraviesa un presente de ensueño tanto en la Fórmula 1 como en su vida personal, encomendado en una relación amorosa con la actriz Maia Reficco quien le ha dado un plus a su gran presente personal y profesional. Este miércoles 27 de mayo, el piloto oriundo de Pilar, provincia de Buenos Aires, cumple años y su pareja lo celebró con un tierno posteo en su cuenta personal.

Luego de cerca de un mes desde el anuncio oficial y la primera aparición pública juntos, la actriz de Hollywood compartió distintas imágenes junto al piloto deseándole un día especial por su cumpleaños 23. “Que los cumplas feliz Franco Colapinto ”, escribió enamorada.

En la misma compartió fotos de él en la Torre Eiffel , como también en el aeropuerto y, en el centro de la publicación una imagen donde se los ve juntos abrazados y demostrándose cariño. Desde la primera aparición pública, como lo fue el Road Show de Colapinto por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Maia no dejó de acompañarlo a los distintos destinos donde tuvo que pilotar su monoplaza. El pasado fin de semana, la actriz acompañó a Colapinto a Montreal, Canadá donde fueron vistos caminando juntos en el Circuito Gilles Villeneuve el domingo por la mañana.

Saludo Pareja Colapinto Maia Reficco

La carrera profesional de Maia Reficco

Maia Reficco es actriz y cantante argentina con proyección internacional. Nacida en Estados Unidos en el 2000, es hija de padres argentinos y mantiene un fuerte vínculo con el país.

La popularidad la ganó tras su participación en la tira juvenil Nickelodeon Kally’s Mashup entre 2017 y 2019 donde se destacó por su actuación, pero también por su faceta musical.

A los 19 años interpretó a Eva Perón en el musical Evita en Broadway y más tarde se consolidó como actriz cuando se sumó al elenco del reboot de Petty Little Liars, donde interpretó a Noa Oliver, uno de los personajes centrales de la ficción.

Maia Reficco

Su carrera musical también la pone en el centro de la escena y en 2020 lanzó su primer single “Tuya”.

Maia estuvo vinculada hace un tiempo al uruguayo Agustín Casanova, líder de Márama y más tarde con el actor británico Kit Connor, conocido por su rol en Heartstopper. También se la relacionó al cantante inglés Tom Francis, con quien habría terminado su relación poco antes de los rumores con Colapinto.C