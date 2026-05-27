El desafío del auto en Gran Hermano: qué pasó con el ganador
El desafío en el reality comenzó con polémica tras una fuerte decisión de los "originales".
Gran Hermano atraviesa un momento importante en el certamen debido a que se puso en juego un auto 0km que pueden quedará en manos de uno de los jugadores que participan del ciclo. Rápidamente generó polémica por una pregunta que hizo el conductor del programa Santiago Del Moro.
Es que en medio de la propuesta hecha por GH, el conductor le preguntó a los originales si los nuevos integrantes, como los reingresados por Golden Tickets y el repechaje podían participar de la unidad. Contundente y entre lo previsible, los participantes dejaron en claro que no quieren sumarlos a la competencia.
Más que nada fue Emanuel Di Gioia quien ganó el liderazgo en la semana 14 tuvo en su poder la decisión de dejar afuera a uno de los originales. Con ese poder, decidió dejar afuera a Manuel Ibero, quien tampoco podrá nominar en la gala de este miércoles.
Durante la jornada, no pudieron encontrar la llave correspondiente por lo que el desafío continuará este miércoles. El ganador se definiría este miércoles.
Quiénes participaron del auto
- Luana Fernández
- Franco Zunino
- Gladys “La Bomba Tucumana”
- Jennifer “Pincoya” Torres
- Juan “Juanicar” Caruso
- Tamara Paganini
- Cinzia Francischiello
- Titi Tcherkaski
- Yanina Zilli
- Emanuel
Quiénes ganaron los autos en las últimas ediciones
- Maximiliano Giudici (2022/23): llave número 46.
- Zoe Bogach (2023/24): llave número 64
- Ulises Apóstolo (2024/25): llave número 186
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