Espectáculos La Mañana Gran Hermano El desafío del auto en Gran Hermano: qué pasó con el ganador

Gran Hermano atraviesa un momento importante en el certamen debido a que se puso en juego un auto 0km que pueden quedará en manos de uno de los jugadores que participan del ciclo. Rápidamente generó polémica por una pregunta que hizo el conductor del programa Santiago Del Moro.

Es que en medio de la propuesta hecha por GH, el conductor le preguntó a los originales si los nuevos integrantes, como los reingresados por Golden Tickets y el repechaje podían participar de la unidad. Contundente y entre lo previsible, los participantes dejaron en claro que no quieren sumarlos a la competencia.

Más que nada fue Emanuel Di Gioia quien ganó el liderazgo en la semana 14 tuvo en su poder la decisión de dejar afuera a uno de los originales. Con ese poder, decidió dejar afuera a Manuel Ibero, quien tampoco podrá nominar en la gala de este miércoles.