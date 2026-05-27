Preocupación por la salud de Pata Villanueva: qué dijo su hija

En las últimas horas trascendió que tuvo que ser internada en terapia intensiva. La palabra de Agustina, su hija.

El mundo del espectáculo se vio conmovido cuando en las últimas horas se conoció que Pata Villanueva fue internada en terapia intensiva durante las últimas horas, seguida con suma atención por médicos que cuidan de su integridad física.

Ante los rumores que se instalaron en la farándula, la periodista de espectáculo Pilar Smith en LAM , Pata lleva más de 24 horas internada en un centro de salud, con el pronóstico reservado sobre su salud y sin brindar detalles sobre la situación que motivó la internación.

Agustina , su hija, llevó calma al referirse al presente de salud de Pata: “Está estable y fuera de peligro”, contó bajándole la espuma a la internación que atraviesa.

Pata Villanueva

El accidente que la marcó

Cabe recordar que en febrero de 2021 sufrió un grave accidente doméstico en su domicilio de Punta del Este. En ese hecho cayó por las escaleras cuando estaba sola, y sufrió una fractura de cráneo sumado a distintas complicaciones que pusieron en riesgo su vida.

Afortunadamente, perdió conocimiento y pudo pedirle ayuda a sus vecinos, para llamar a la asistencia médica y luego ser trasladada de urgencia al Sanatorio Cantegril.

Allí ingresó en estado delicado y tuvo que ser internada en terapia intensiva, a punto tal que debieron realizarle dos operaciones de cráneo. Ese accidente doméstico le dejó secuelas neurológicas y motrices, como una parálisis parcial del lado derecho de su cuerpo. Durante un largo período tuvo que recibir asistencia incluso para comer.