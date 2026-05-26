Tras el tenso cruce al aire, Stanislao Bachrach le regaló una torta a Nati Jota.

Días atrás, Nati Jota y Estanislao Bachrach protagonizaron un tenso cruce al aire durante el programa Sería increíble del canal de streaming Olga. Con ese antecedente danto vueltas, el divulgador científico se acercó este martes al estudio para regalarle una torta a la conductora en compensación.

Ocurrió durante la mañana, mientras el equipo de Sería increíble festejaba el cumpleaños de Nati Jota. “Gracias a todos. Vamos llegando lentamente al final del programa...”, dijo, y se interrumpió: “¿Quién viene allá?“. La cámara apuntó al exterior del estudio, que tiene una gran vidriera. De lejos, se veía al divulgador científico cruzando la calle con una torta en sus manos. “Me estás jodiendo”, masculló la conductora. “Hola Estanis, buen día”, le dijo. Y susurró: “¿Qué hace acá?“. Desde afuera, Bachrach mostró la torta. ”Hola Nati, ¿cómo andas? Feliz cumple. Sabía que era tu cumple así que pasé a dejarte una torta“, le contó.

Entre risas, la conductora le agradeció. “Muchas gracias por la torta. ¿De qué es la torta?“, preguntó. ”No sé“, le contestó Bachrach, en referencia al cruce que vivieron hace dos semanas. Todo el estudio estalló en risas. El divulgador científico se alejó rápidamente de la entrada. ”¿Será de dopamina y por eso no lo quiso decir?“, bromeó Nati Jota.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/XDecretoOK/status/2059280650813719041&partner=&hide_thread=false “DE QUÉ ES LA TORTA?”



Unas semanas después de haber discutido al aire, “Tanis” le llevó a Nati Jota una torta por su cumple. https://t.co/RHGCnB9rRn pic.twitter.com/VF2vZHRyqG — Por Decreto (@XDecretoOK) May 26, 2026

Luego, a través de la producción, Bachrach entregó la torta, que pusieron frente a la conductora con una bengala y varias velas. Luego, le cantaron el feliz cumpleaños entre todos. Lo insólito del momento también causó reacciones en los comentarios del streaming en YouTube, donde incluso algunos usuarios preguntaron si estaba hecho con inteligencia artificial. “La gente cree que es mentira, pero es verdad. No es IA lo que acaba de pasar”, dijo Eial Moldavsky. “No es IA lo que acaban de ver”, se sumó Tomás Kirzner González. Noelia Custodio intervino, indignada: “Qué bronca la IA, nos destruyó todo”.

Cómo fue el tenso cruce entre Stanislao Bachrach y Nati Jota

Todo comenzó cuándo el biólogo Stanislao Bachrach fue invitado para realizar una columna en el programa que conduce Nati Jota. “Yo leí una vez que después de tomar alcohol a nuestro cuerpo le cuesta más producir serotonina y por eso te bajoneabas al otro día”, planteó la conductora. “No lo sé”, respondió Bachrach. “Ah, ¿no lo sabés? Ok, perfecto. Bueno Estani, gracias por haber venido, un placer“, devolvió la conductora, provocando sorpresa en el divulgador científico. “¡¿Ya está?!“, inquirió Bachrach, sorprendido por la breve duración del intercambio.

”Pero Estani, cuando te hago una pregunta me decís ‘no te quiero contestar eso’, entonces sí, ya está“, reclamó Nati Jota. ”Está bueno. Me gustaría terminar con eso que dijiste recién, ¿podés repetirlo?“, contestó el divulgador científico. Cuando tuvo la aprobación de Nati Jota, Bachrach se descargó: “Eso es la Argentina: cualquiera que tenga un micrófono dice cualquier pelotudez porque no se animan a decir ‘no sé’. Acá viene gente que habla de todo, agarra la guitarra, y si es porteño mucho peor...”.

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Por el cruce del biólogo Estanislao Bachrach con Nati Jota pic.twitter.com/elB8pXJwNz — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) May 11, 2026

“Bueno, está bien, pero por eso ya se terminó la columna”, sugirió Nati Jota. “Listo, pero es un chiste, a mí no me importa”, cerró el invitado. Durante el mediodía de ese lunes, la conductora habló de lo ocurrido y sostuvo que se había tratado de “una nota incómoda al aire” y criticó que el momento que se viralizó fue “tendencioso”.

Más tarde, varios clips se viralizaron en redes sociales donde mostraban diversos momentos tensos que ya se habían dado en preguntas anteriores, donde la conductora se había mostrado disconforme con las respuestas del biólogo. “Nunca pensé que se iba a hacer más viral con el cuento contado tan distinto. Eso da un poco de impotencia”, expresó a Puro Show. “Fue una nota bastante incómoda al aire. Yo creo que la resolvimos bastante bien. Tratamos de remarla porque eso es lo que uno hace. De hecho, en el momento trato de no darme cuenta de la incomodidad y seguir adelante para tratar de zafar la columna”, señaló.