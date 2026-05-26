Miss Universo: quién representará a la Argentina en el certamen y qué pasó con la neuquina

Argentina ya eligió a la representante para competir en Miss Universo 2026 luego de una candidatura de 31 postulantes. Qué pasó con la neuquina.

Argentina ya tiene confirmado quién será la representante del país como Miss Universo Argentina 2026 en una importante gala que se llevó adelante en el Teatro Metropolitan de Buenos Aires . La extensa lista de candidatas para ocupar el lugar tuvo 31 postulantes, entre ellas una neuquina que soñaba con ser la elegida.

Luego de masiva convocatoria, una misionera se impuso en la nómina y será la representante del país en la 75° edición del certamen internacional , que tendrá lugar en Puerto Rico durante una gala que tendrá lugar en Puerto Rico. Se trata de Tamara Rogouski , una modelo de 28 años que está en el ambiente del modelaje desde los 12 con ecperiencia tanto en Paraguay y la Argentina.

Más allá de su experiencia en el mundo del modelaje, es licenciada en marketing, coach ontológico y madre de Sophi, su pequeña hija. La misma fue elegidda en la ceremonia que condujo Giuliano Fessia, y tuvo como jurado a la ex Gran hermano Coty Romero, el periodista Gustavo Méndez.

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Qué dijo Rogouski

“Estoy con todas las emociones a flor de piel. Casi que no tengo palabras. Es un orgullo inmenso. Fue un camino de mucho trabajo, de mucha dedicación y compromiso. Sé que Dios está obrando y tiene un propósito muy grande a través de este camino que estoy haciendo”, dijo sobre la pasarella.

"Quiero agradecerle a todas las chicas. Fueron unas excelentes compañeras. ¡Muchas gracias!”, sumó y envió un mensaje para los jóvenes: : “A los jóvenes quiero decirles algo que aprendí en la vida. Como coach entendí que una conversación puede cambiarlo todo. Como profesional del marketing descubrí el poder de la palabra. Como mamá aprendí que cada decisión puede inspirar a alguien. Por eso estoy acá, no solo por mi sueño, sino también para recordarles que ustedes también pueden cumplir los sueños. No esperen el momento perfecto, empiecen hoy. Porque yo sí creo en una juventud con compromiso, capaz de dejar una huella en este mundo. Porque cuando como jóvenes descubrimos quiénes somos, dejamos de buscar aprobación afuera y empezamos a transformarnos en quienes queremos".

Qué pasó con la neuquina

Detrás de la elegida Rogouski, quien además fue reconocida con el "mejor rostro", la neuquina Josefina Flores no fue elegida entre las seis mejores representante mientras que una rionegrina obtuvo la cuarta posición.