Qué le pasó a Guillermo Coppola y por qué se resiste al uso de oxígeno.

Guillermo Coppola , el histórico representante de Diego Armando Maradona, habló sobre su salud tras permanecer internado en marzo por un problema respiratorio, y explicó por qué se resiste al uso de oxígeno. Guillote dialogó con Dominique Metzger para Telenoche, a casi tres meses de haber recibido el alta médica, y contó cómo se encuentra.

"Estoy con un tema respiratorio, trabajando. Tengo un kinesiólogo, Eduardo Martínez, que es excelente, y me resisto al uso del oxígeno", expresó. "Es por coqueto, no me gustaría verme así. Ahora tengo un equipo que es una maravilla, lo llevo en el bolsillo", explicó.

"El auto trato de dejarlo siempre cerca. Me rehúso a usarlo, salvo que sea indispensable", reafirmó Coppola. Guillermo fue hospitalizado en marzo y tras regresar a su hogar, su hija Natalia Coppola contó los detalles en conversación con Infobae: "Está todo bajo control. Él se realizó unos estudios que estaban previstos para hoy a la mañana, por eso ingresó ayer. Todo fue planificado, no hubo ninguna urgencia. Se encuentra bien, bajo control. Se sometió a un cateterismo".

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"Él ya está en su casa, descansando. Solo eran estudios que debía hacerse. No presentaba malestar, aunque tenía algo de cansancio en la voz debido a la fibrosis pulmonar", añadió. "Presentaba cierta dificultad para respirar, por eso se decidió hacerle un chequeo. Se buscaba confirmar el diagnóstico de hipertensión pulmonar y definir el tratamiento a seguir. Está bien, está animado y conversando", informó por aquel entonces la hija de Guillermo Coppola.

¿Cómo está hoy Samanta Farjat, la chica del jarrón de Coppola?

En 1996, Samanta Farjat tenía 19 años. Estudiaba Publicidad en la Universidad de Belgrano. Y frecuentaba asiduamente la noche porteña, que por entonces contaba con las presencias estelares de Diego Maradona y Guillermo Coppola, su histórico agente.

En octubre de ese año, la policía inició la denominada “Operación Cielorraso”, allanó el departamento del representante y encontró 40 gramos de cocaína dentro de un jarrón. Y Samanta Farjat fue una de las testigos estrella de aquella causa. Se convirtió en una figura de la tele y hasta tuvo su propia canción. Así, su nombre saltó a la fama con el caso Coppola y su vida cambió para siempre.

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Casi 30 años después de aquel escándalo que atrapó a muchos argentinos, Samanta Farjat es periodista y también mamá. En su perfil en Instagram –a su cuenta la siguen más de 50 mil usuarios- abundan las postales de viajes alrededor del mundo, desde Dubai al Caribe. Samanta Farjat, la chica del jarrón Coppola y ex novia del actual Ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, luce irreconocible a sus casi 50 años: a través de su Instagram, se exhibió en microbikini amarilla en un hotel de lujo.

Hace unos años, Samanta Farjat contó –en una entrevista con La Nación- que en la actualidad trabaja de “periodista. Estuve en radio, escribo en una revista digital”, y añadió que “lo que más me gusta es ser proteccionista. Cuido ñandúes, burros, caballos, ni hablar de perros y gatos. He llegado a tener 12 gatos y una perra con sus cachorritos, todos juntos, haciéndoles el aguante hasta que se pudieran dar en adopción. Les dedico mucho amor, mucha plata. Mi idea es crear una fundación para animales y un hospital municipal para mascotas. No todo el mundo puede pagar un veterinario”.

Además, la chica del jarrón Coppola comentó en aquella oportunidad que “también trabajo con niños especiales, colaboro en un comedor de Merlo. Se me acerca mucha gente para pedirme una mano. Pero ayudo en silencio. Capaz es un error. Como no se sabe, por ahí la gente se queda con una vieja imagen mía”.