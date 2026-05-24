El hermano de Christian Petersen contó por qué internaron al cocinero: "No es cierto"

El compañero de dupla del icónico conductor aseguró que muchos de los rumores que surgieron en las últimas horas son falsos.

Una enorme preocupación rodea al ambiente de la cocina tras la nueva y sorpresiva internación de Christian Petersen en el Hospital Alemán. Las alarmas se encendieron de inmediato en las redes sociales debido a las versiones cruzadas que circularon durante las últimas horas sobre su verdadero cuadro médico. Frente a la ola de rumores alarmantes, la institución médica decidió romper el misterio y difundir el primer parte oficial sobre el estado del chef.

El documento emitido por las autoridades sanitarias trajo un manto de tranquilidad a sus seguidores y detalló los cuidados interdisciplinarios que recibe en la clínica de Palermo. Los profesionales explicaron que el cocinero se encuentra bajo estricta observación permanente para evaluar su evolución diaria y realizar las modificaciones terapéuticas necesarias .

Con respecto a la situación actual del conductor televisivo, el comunicado emitido por el nosocomio informó textualmente: “El paciente C.P. se encuentra internado en una unidad de cuidados especializados, bajo seguimiento interdisciplinario permanente. Al momento del presente comunicado, el paciente se encuentra clínicamente estable , recibiendo tratamiento integral acorde a su cuadro de salud, con adecuada respuesta a las intervenciones iniciales”.

Embed

Qué dijo el hermano de Petersen sobre su internación

Más allá del parte de la institución, la palabra de su círculo íntimo era la más buscada para desmentir las teorías más oscuras de las plataformas digitales. El encargado de llevar calma fue su hermano Roberto, quien se comunicó con la prensa para echar por tierra las informaciones falsas que hablaban de una supuesta crisis de salud mental. Con el objetivo de frenar las especulaciones de los portales de chimentos, el chef desmintió de manera categórica: “Todo lo que se tiró ayer, que entró en un brote psicótico, etcétera, no es cierto”.

El compañero de dupla del reconocido cocinero aclaró que la estadía en el centro de salud responde a un procedimiento estrictamente programado con anterioridad por su equipo de cabecera. La internación busca monitorear los efectos de los fármacos que consume desde su última descompensación sufrida en una excursión montañosa en el sur argentino.

Detallando el verdadero cuadro que atraviesa el empresario gastronómico en la actualidad, Roberto Petersen explicó con precisión: “Chris está en el Alemán solo para regular toda su medicación por su condición cardíaca, como estaba pautado con sus médicos. Hace cuatro meses que está bien, mejorando de a poco su estado de salud”.