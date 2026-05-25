El crudo relato de María Fernanda Callejón contra su ex por abuso sexual

Después de la condena a su expareja Ricardo Diotto por causas de violencia, la actriz reveló un duro episodio que le tocó atravesar. El testimonio.

En el programa conducido por Moria Casan , titulado La Mañana con Moria, la panelista María Fernanda Callejón reveló una dura historia que le tocó pasar según reveló en su testimonio. Es que en un mano a mano con la conductora del ciclo, Callejón contó un episodio de abuso sexual que habría protagonizado su expareja Ricky Diotto .

“El habitáculo del Hospital Austral era chiquito. Estaba mi hija, que me dice que le agarre la mano, y el padre estaba cerca de la puerta. También había una pediatra y él pasa por al lado mío y me toca ahí, como diciendo ‘esto es mío’. Lo hizo en presencia de nuestra hija y de la pediatra, pero lo hizo por atrás”, contó en su relato durante el diálogo.

Luego en su relato contó detales de cuál fue su accionar ante esa situación: “Solté a Giovanna y empecé a decirle ‘¿qué hiciste?’. ¡Fue tremendo! Salgo y le digo ‘andate’. Y apenas, por primera vez en años, me dice ‘perdón’”.

Callejón Moria Diotto

En ese contexto contó cómo impactó la respuesta de Diotto: “Cuando me dice perdón, le digo ‘¿qué dijiste?’. ‘Perdón’. Yo quedé temblando. Nosotros estábamos separados y con un divorcio muy conflictivo”.

Cabe recordar que hace apenas una semana, Callejón sorprendió a la conductora en el mismo programa con una revelación: “Una persona que daña a la madre de su hija no puede ser buen padre. Un hombre que abusa sexualmente no quiere a nadie”. Ese mismo día, el propio Diotto habló en Intrusos y negó haber abusado de su expareja. El pasado 22 de mayo, Diotto fue condenado a cuatro meses de prisión por atacar a Callejón, por el delito de lesiones leves en grado de tentativa.