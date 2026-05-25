El crudo relato de María Fernanda Callejón contra su ex por abuso sexual
Después de la condena a su expareja Ricardo Diotto por causas de violencia, la actriz reveló un duro episodio que le tocó atravesar. El testimonio.
En el programa conducido por Moria Casan, titulado La Mañana con Moria, la panelista María Fernanda Callejón reveló una dura historia que le tocó pasar según reveló en su testimonio. Es que en un mano a mano con la conductora del ciclo, Callejón contó un episodio de abuso sexual que habría protagonizado su expareja Ricky Diotto.
“El habitáculo del Hospital Austral era chiquito. Estaba mi hija, que me dice que le agarre la mano, y el padre estaba cerca de la puerta. También había una pediatra y él pasa por al lado mío y me toca ahí, como diciendo ‘esto es mío’. Lo hizo en presencia de nuestra hija y de la pediatra, pero lo hizo por atrás”, contó en su relato durante el diálogo.
Luego en su relato contó detales de cuál fue su accionar ante esa situación: “Solté a Giovanna y empecé a decirle ‘¿qué hiciste?’. ¡Fue tremendo! Salgo y le digo ‘andate’. Y apenas, por primera vez en años, me dice ‘perdón’”.
En ese contexto contó cómo impactó la respuesta de Diotto: “Cuando me dice perdón, le digo ‘¿qué dijiste?’. ‘Perdón’. Yo quedé temblando. Nosotros estábamos separados y con un divorcio muy conflictivo”.
Cabe recordar que hace apenas una semana, Callejón sorprendió a la conductora en el mismo programa con una revelación: “Una persona que daña a la madre de su hija no puede ser buen padre. Un hombre que abusa sexualmente no quiere a nadie”. Ese mismo día, el propio Diotto habló en Intrusos y negó haber abusado de su expareja. El pasado 22 de mayo, Diotto fue condenado a cuatro meses de prisión por atacar a Callejón, por el delito de lesiones leves en grado de tentativa.
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