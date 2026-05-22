La reacción de Ricky Diotto tras ser denunciado por María Fernanda Callejón de abusar de ella.

El odontólogo se enteró a través de los cronistas de la nueva denuncia de su ex en su contra.

Ricky Diotto fue condenado este viernes por violencia de género tras la denuncia que presentó su expareja, María Fernanda Callejón . Pero, a la salida del juzgado, el ex de la actriz se enteró que también lo iba a denunciar por abuso.

“Vamos a apelar y listo, para mí es un tema terminado. Estoy tranquilo porque no se pudo probar nada. Se hizo una acusación porque algo había que hacer, ya está”, dijo Diotto, en diálogo con el programa Intrusos. Y prosiguió: “Hay muchas cosas que no quedaron concretas, hay una foto de 12 horas de que el hecho ocurra. Una foto donde ella aparece con las supuestas lesiones es de 12 horas antes de que el hecho ocurra. ¿Nadie investigó eso?”, preguntó al aire, y luego aseguró categórico: “No quiero tener acercamiento nunca más con ella”.

Sin embargo, antes de que saliera la sentencia, Callejón reveló en La mañana con Moria un supuesto caso de abuso sexual simple que ella habría sufrido de parte de su ex. “Un hombre que abusa sexualmente no quiere a nadie, todavía no pude hacer la denuncia porque quiero terminar este juicio”, disparó Fernanda, haciendo referencia a la sentencia que estaba por llegar, y agregó: “Eso fue el día que la operamos a mi hija y yo no miento. Yo pensé que era una cosa y cuando se lo comenté a mi abogado me dijo: ‘no, eso es abuso sexual simple’”.

Embed - REVÉS JUDICIAL: HABLÓ RICKY DIOTTO "Estoy tranquilo porque no se pudo probar nada"

Por eso, la reacción de Diotto no se hizo esperar cuando los cronistas le informaron a la salida del juicio: “No sabía nada. No tengo nada para decir, ya no me sorprende nada. No tengo idea, me quedé helado. De esas cosas yo no me puedo hacer cargo, más vale que lo niego. Estuve con mi hija y ella en una habitación, enfermera, en un hospital hay cámaras... ¿Estamos todos locos? Es una locura, un disparate”.

María Fernanda Callejón pidió la detención de Ricky Diotto

María Fernanda Callejón exigió la detención inmediata de su ex pareja, y padre de su hija, Ricky Diotto. En medio de sus siete horas de declaración en el juzgado de Campana, en medio del juicio que lleva adelante en contra de él, el abogado de la panelista de La Mañana con Moria elevó el planteo al juez tras asegurar que el odontólogo había incomodado a una testigo que a la postre no quiso presentarse a la audiencia.

La información la dio Débora D’Amato en A la Tarde, donde detalló que la situación aludida se habría dado durante el sacramento de la comunión que la niña compartió con sus compañeros del colegio, y que según Callejón en ese evento Diotto “sacaba fotos, grababa y se acercaba” a una madre. Episodio que habría terminado con un nene de cuatro años llorando y su familia retirándose de la ceremonia.

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Ahí, la letrada Andrea Campbell acotó que ese gesto podría ser considerado “un amedrentamiento” que amerite hasta cuatro años de prisión, y D’Amato reconoció que “por eso piden la detención inmediata”. Aunque luego la Campbell comentó que es habitual que los testigos se arrepientan de participar de conflictos judiciales de otras familias.

Frente a los argumentos de María Fernanda Callejón el juez desestimó la detención, pero le impuso a Diotto la prohibición de acercarse a los testigos de la causa. Es decir, que no podría llevar a la nena a la escuela.