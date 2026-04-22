Escándalo: María Fernanda Callejón pidió la detención de Ricky Diotto

Las últimas novedades del juicio de la panelista contra el odontólogo encendieron el debate en los medios.

María Fernanda Callejón exigió la detención inmediata de su ex pareja, y padre de su hija, Ricky Diotto . En medio de sus siete horas de declaración en el juzgado de Campana, en medio del juicio que lleva adelante en contra de él, el abogado de la panelista de La Mañana con Moria elevó el planteo al juez tras asegurar que el odontólogo había incomodado a una testigo que a la postre no quiso presentarse a la audiencia.

La información la dio Débora D’Amato en A la Tarde, donde detalló que la situación aludida se habría dado durante el sacramento de la comunión que la niña compartió con sus compañeros del colegio, y que según Callejón en ese evento Diotto “sacaba fotos, grababa y se acercaba” a una madre. Episodio que habría terminado con un nene de cuatro años llorando y su familia retirándose de la ceremonia.

Ahí, la letrada Andrea Campbell acotó que ese gesto podría ser considerado “un amedrentamiento” que amerite hasta cuatro años de prisión, y D’Amato reconoció que “por eso piden la detención inmediata”. Aunque luego la Campbell comentó que es habitual que los testigos se arrepientan de participar de conflictos judiciales de otras familias.

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Frente a los argumentos de María Fernanda Callejón el juez desestimó la detención, pero le impuso a Diotto la prohibición de acercarse a los testigos de la causa. Es decir, que no podría llevar a la nena a la escuela.

María Fernanda Callejón reveló cómo atraviesa el juicio con Ricky Diotto

Mientras se encuentra en la disputa con Ricky Diotto por la denuncia de violencia de género, María Fernanda Callejón decidió romper el silencio y contar cómo está atravesando estos momentos complicados. Es que la disputa no sólo se da en la Justicia, sino que también en los medios. Sucede que Diotto se mantiene firme en la postura de que “es todo una puesta en escena” y asegura que la denuncia de María Fernanda Callejón es sólo para ensuciarlo. De este modo, la actriz rompió el silencio y contó cómo atraviesa este momento repleto de tensión.

“Yo no tengo nada para decir de eso. No me interesa hablar. Yo no la estoy pasando nada bien, la verdad. No la paso para nada bien. Pero bueno, sabes qué, estoy feliz, por otro lado también porque estoy trabajando”, confesó, en diálogo con A la Tarde, haciendo alusión a los altibajor que atraviesa en su día a día.

Embed - TENSIÓN entre MARÍA FERNANDA CALLEJÓN y RICKY DIOTTO: declaraciones cruzadas

En este contexto, al ser consultada sobre las dichos de Ricky Diotto, en donde asegura que “está todo armado”, ella se mantuvo firme en su postura y dio fe de que la Justicia logrará llegar a buen puerto: “Yo tengo la verdad y la verdad se va a saber en la Justicia, no en otro lado”.

En lo que respecta sus temores, Fernanda Callejón reveló que hay una cosa que la preocupa por sobre las demas. Es por eso que expresó: “Tengo miedo de perder la casa. Tengo miedo nada más es lo que puedo decir porque con las barbaridades que escucho… Yo me dedico a trabajar y a cuidar a mi hija”.