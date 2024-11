María Fernanda Callejón reveló cómo atraviesa el juicio con Ricky Diotto: "Tengo miedo de..."

“Yo no tengo nada para decir de eso. No me interesa hablar. Yo no la estoy pasando nada bien, la verdad. No la paso para nada bien. Pero bueno, sabes qué, estoy feliz, por otro lado también porque estoy trabajando”, confesó, en diálogo con A la Tarde, haciendo alusión a los altibajor que atraviesa en su día a día.

En este contexto, al ser consultada sobre las dichos de Ricky Diotto, en donde asegura que “está todo armado”, ella se mantuvo firme en su postura y dio fe de que la Justicia logrará llegar a buen puerto: “Yo tengo la verdad y la verdad se va a saber en la Justicia, no en otro lado”.

En lo que respecta sus temores, Fernanda Callejón reveló que hay una cosa que la preocupa por sobre las demas. Es por eso que expresó: “Tengo miedo de perder la casa. Tengo miedo nada más es lo que puedo decir porque con las barbaridades que escucho… Yo me dedico a trabajar y a cuidar a mi hija”.

Fernanda Callejón-Ricky Diotto-1.jpg

Qué dijo Ricky Diotto sobre la denuncia de María Fernanda Callejón

Desde el otro lado, Ricky Diotto contó cómo se está manejando con Fernanda Callejón y su hija para evitar problemas: “Yo el único mensaje que le mando es…escuchame, ¿gasta un millón de mangos en pagar la camioneta y no paga la casa? Yo me fui de la casa y dejé todo…me llevé mis guitarras, nada más. No sé qué va a pasar con la casa, que haga lo que quiera”.

“No me caliento más: tengo una vida hermosa, una novia hermosa, una hija maravillosa, trabajo, y quiero estar en paz. Yo me voy a hacer cargo de mi hija coma, me haga cargo siempre. Pago el colegio, la obra social, le paso alimento, estoy todos los días con ella, porque además de ser padre económicamente, hay que acompañar a tu hija, no hacer la pantomima para las redes sociales”, disparó bastante enojada.