Roberto Piazza salió a aclarar el vínculo con Javier Milei y lanzó una polémica frase

El diseñador de moda aclaró la situación por los rumores de una supuesta pelea con el presidente de la Nación. Qué rol tuvo Lilia Lemoine.

Roberto Piazza salió con los tapones de punta en diálogo con Desayuno Americano, de América TV, luego de los rumores sobre una pelea con el presidente de la Nación, Javier Milei , motivo por el cual el mandatario no asistió al evento de alta costura organizado por el diseñador, según sostuvieron los rumores. Todo se potenció debido a que la jefa de bancada del oficialismo en el Senado de la Nación, Patricia Bullrich , sí se hizo presente.

La planificación del evento contaba con un espectáculo musical que protagonizaría con su exnovia Fátima Florez en Señor Tango , el lugar donde se hizo el evento. Según los rumores, ya desmentidos, alegaban que Milei llamó al diseñador para que incluya a Lilia Lemoine en el show, lo que fue denegado y habría desencadenado las diferencias.

"Esto se gestó hace más de tres meses, de que iba a invitarlo, después surgió la idea de que cante", contó en el programa y sumó: "Después se armó todo el despelote que hay en la Argentina en este momento y hablamos de que no es momento para fiesta. Yo creo que era politizar demasiado y quedamos de acuerdo muy bien".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AmericaTV/status/2064675159701651604&partner=&hide_thread=false ROBERTO PIAZZA DESMIENTE RUMORES: "TODO LO QUE SE DIJO ES MENTIRA, NUNCA ME PELEÉ CON MILEI" @DesayunoOk @PamelaDav pic.twitter.com/KJtRRaR4qH — América TV (@AmericaTV) June 10, 2026

Ante los rumores de una supuesta pelea, Piazza fue contundente: "Todo eso que escucharon lo inventó un periodista de Mendoza de un diario que es totalmente opositor a Milei". Luego, completó: "Un diario nefasto, espantoso, zurdo, asqueroso, y lo digo así todo en términos sutiles, te lo juro por mi madre, que todo lo que dijo ese hijo de... es todo mentira, todo. Yo nunca me peleé con Javier, no me pelearía nunca, más con La Libertad Avanza, viva la libertad, carajo, estoy con él, hablamos con él, hablamos con Karina (Milei)".

El diálogo de Piazza con Lemoine

"Hablé con ella hoy a la mañana y me dijo que estaba enojadísima porque la metieron a ella en algo que no tiene nada que ver, yo ya sé quién lo escribió y quién lo mandó, lo que pasa es que lo dejé en manos de mi abogado, hablé con él personalmente y lo mandé a cagar en arameo", dijo en diálogo con el mismo medio.

Luego, sumó: "Después me llamaron de la dirección de ese portal y me dijeron que iban a hacer como una especie de retractación. Me la mandaron, la leí, estuve de acuerdo, lo acepté y ya empezó el desfile"

Para cerrar, dijo: "Todos los días hay mentiras. A mí me inventaron que era amante del presidente, me inventaron que yo lo vestía de mujer hace 20 años y que salíamos a bailar en boliches".