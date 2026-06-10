En X dieron detalles del lugar en el que trabaja el hijo del recientemente fallecido ídolo de rock.

Filtraron de que trabaja el hijo del Indio Solari y qué hace con su sueldo.

En las últimas horas se filtró el dato de que Bruno Solari , el único hijo de Carlos "Indio" Solari y Virginia "Viru" Mones Ruiz , trabaja en la Legislatura bonaerense. Pero no solo eso, también revelaron el llamativo y curioso destino que le da a su sueldo.

Bruno Solari nació el 5 de diciembre de 2000, por lo que va camino a cumplir los 26 años de edad. No tiene cuentas en redes sociales, lo que se combina muy bien con el perfil reservado que manejó siempre su familia. A pesar de ser el hijo de uno de los mayores ídolos del rock argentino, eligió el anonimato, vivir alejado del foco mediático. Sin embargo, esto no impidió que indagaran en su presente laboral.

En medio de la despedida multitudinaria al Indio Solari, leyenda del rock argentino y líder eterno de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota que murió el 5 de junio de 2026, trascendió en las redes que su hijo, Bruno, cumple este mes un año como empleado de planta permanente de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, con un sueldo de $833.652 mensuales.

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Luego de viralizarse el dato revelado por Nosis —aplicación de inteligencia crediticia y fiscal que sistematiza información pública del Estado— y difundido por la cuenta en X, El Disenso, fuentes del bloque de Unión por la Patria informaron que el hijo del Indio Solari dona su sueldo al Hospital Garrahan "desde el día 1".

El gesto solidario del hijo del Indio Solari

El periodista Manu Jove, explicó a través de X: "Bruno Solari, el hijo del Indio, efectivamente es empleado de la Legislatura provincial. Trabaja, de hecho, en el despacho de Facundo Tignanelli, diputado de La Cámpora. Se incorporó por su interés en la política. Como algunos se imaginarán, no necesita de ese sueldo de más de algo más de 800 mil pesos para vivir y es por eso que lo dona mensualmente al Hospital Garrahan".

El diputado Facundo Tignanelli es del partido de La Matanza, de profesión abogado y es un hombre muy cercano a Máximo Kirchner. Es el responsable de Organización de La Cámpora en la provincia de Buenos Aires.

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De acuerdo a lanoticia1, cumplió funciones entre 2011 y 2012 en la Subsecretaría para la reforma institucional y fortalecimiento de la democracia dependiente de la secretaría de Gabinete de la Jefatura de Gabinete de ministros de la nación. Luego como subsecretario de la Juventud, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social.

Presidente del Frente de Todos (FdT) desde diciembre de 2019 a diciembre de 2021. En diciembre de 2023 asumió como diputado provincial de Unión por la Patria, en reemplazo de Federico Otermín, y allí asume como presidente del bloque. En las elecciones bonaerenses 2025, se presentó como candidato a diputado por la Tercera sección electoral (segundo lugar), representando a Fuerza Patria, dónde resultó electo.