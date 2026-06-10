La polémica canción con la que las esposa de Aníbal Lotocki salió a bancarlo en redes.

Majo Favarón , la esposa de Aníbal Lotocki , el cirujano plástico condenado a 8 años de prisión por mala praxis, se vio envuelta en una polémica en los últimos días por sus publicaciones en redes sociales. El tema llegó a la pantalla de Intrusos, donde Rodrigo Lussich y Adrián Pallares analizaron el caso con datos que hasta ese momento no habían trascendido.

Lotocki es el médico que operó a Silvina Luna, y tantas otras famosas, cuyos procedimientos derivaron en los efectos secundarios que terminaron con la vida de la modelo. Aunque está preso y condenado, Lussich aclaró un detalle que no pasó inadvertido en el piso: “Está acusado y condenado, pero no por la muerte de Silvina Luna. Que es lo que todos querríamos que sea.” Y agregó: “Ha muerto, ha muerto una gran figura.”

La polémica puntual arrancó con una canción que Majo publicó en sus redes. La letra no dejó lugar a dudas: “La piba no se quiebra aunque la vida duela. Por Aníbal y por los pibes del pabellón. Aguantó la parada con el corazón.” En el piso de Intrusos, Lussich fue directo: “La letra es inequívoca”. Pallares coincidió, aunque señaló que no todo el mundo conocía el contexto. “La letra no sostiene el enigmático”, insistió Lussich.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AmericaTV/status/2064761137246138808&partner=&hide_thread=false LA POLÉMICA CANCIÓN QUE LANZÓ LA MUJER DE LOTOCKI #Intrusos26Años @intrusos pic.twitter.com/LgEEKzvThw — América TV (@AmericaTV) June 10, 2026

La polémica puntual arrancó con una canción que Majo publicó en sus redes. La letra no dejó lugar a dudas: “Acá en el auto esperando que vuelvas. La piba no se quiebra aunque la vida duela. Por Aníbal y por los pibes del pabellón, aguanto la parada con el corazón. Y a las pibas que bancan les doy mi aguante. Somos la voz que se escucha en cada instante. Soy la influencer tumbera. La que no se rinde. Con el alma entera. Pa’ que el amor siga. Y por los pibes vamos peleaaa”.

Las polémicas alrededor de la esposa de Lotocki

Pero la canción no fue lo único que generó ruido en el último tiempo. Rodrigo Lussich reveló que, aproximadamente un mes antes, un amigo de Aníbal Lotocki se había acercado a contarle la situación. El conductor lo relató con sus propias palabras: “Comparece que estaba todo el día haciendo fotos hot en las redes mientras él está preso y él estaba muy deprimido”. La situación habría llevado al médico a una conclusión que Lussich también reprodujo de forma textual: “Bueno, la perdí, la perdí a Majo”.

En el programa también se mostraron algunas de esas publicaciones. Las imágenes de Majo generaron reacciones divididas en el estudio. La propia Favarón había salido a responder las críticas con un video en el que no esquivó la provocación: “Cuando sos fea vos tenés que trabajar tu personalidad. Entonces, la verdad que la cantidad de envidiosas que tienen cara de burro ahí tirando veneno, yo digo: Hermana”. Y cerró cantando: “Eres espectacular”.

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El cierre del bloque llegó con una anécdota personal de Lussich que conectó de manera inesperada con el caso. El conductor contó que durante un show en el Soso Bar de San Fernando, al terminar la función, se le acercó un hombre a saludarlo. En un momento de la charla, el desconocido reveló su vínculo con el médico preso. “¿Y sabés de quién soy muy amigo?”, le dijo. “De el doctor Lotocki”, recordó Lussich, que de inmediato le preguntó si lo visitaba en prisión. La revelación dejó al conductor sin palabras por un instante, ante la reacción del resto del panel.

Tiempo atrás, la mujer habló de las condiciones de su esposo en el Penal de Ezeiza. “Se caga de frío”, fue lo primero que respondió Favarón cuando le preguntaron por cómo está su marido. “Aníbal es muy fuerte mentalmente, hasta te diría que capaz mucho más que yo. Ocupa mucho tiempo en estudiar, se lleva libros de la facultad al pabellón para leer. Está estudiando Sociología y también está haciendo un curso de computación. Así que se mantiene ocupado. A él le gusta mucho leer, entonces se lleva libros y se le pasa el tiempo, se le hace más llevadero”, contó.