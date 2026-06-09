Cuál fue el primer nombre de Nicole Neumann.

La modelo y conductora, Nicole Neumann , sorprendió en una nueva edición de su programa de streaming al contar que durante 11 años su nombre legal no fue el que todos conocen. La blonda aseguró que en el colegio sus compañeros la cargaban mucho hasta que finalmente logró modificarlo.

“Cuando me inscribieron a mí, no los dejaron inscribirme como Nicole porque era un nombre francés o no sé, porque no era común”, dijo al aire del streaming Solo con Niki. Sin margen para debatir con los empleados del registro, sus papás optaron por una salida rápida. “Saben cómo me tuvieron que poner: Nicolasa”, reveló divertida.

“Creo que por tres años fuiste Nicolasa, ¿no?”, consultó Gege Neumann. Pero su hermana la corrigió: “No, por como diez u once”. Acto seguido, admitió que en la escuela la molestaban mucho con el tema. “Fue un trauma de colegio de toda la vida porque el que se enteraba, empezaba ‘Nicolasa. Nicolasa’. Y para mí era... bullying directamente. O sea, lo padecía”.

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Pero todo se resolvió a su favor a los 11 años: “Un amigo abogado del papá de Gege, Panchito, me lo pudo cambiar. Pudieron corregir y ponerme mi nombre real, que era Nicole”.

El look de Nicole Neumann para ir al dentista que se viralizó

En el mundo de la farándula no sorprenden las vestimentas particulares y que llaman a atención debido a que viven de su imagen. Es por eso que en cada uno de los eventos o actividades de su vida cotidiana suelen sacar a la calle sus mejores prendas que dejan boquiabiertos a todos los fanáticos debido a que publican el día a día en las redes sociales.

En las últimas horas la modelo Nicole Neumann tuvo que hacer una importante aclaración para evitar críticas debido a que se mostró este martes con una impactante vestimenta para ir al dentista, lo que llamó la atención. Lo cierto es que ocurrió porque mantiene una agenda apretada: salió de su streaming Solo con Niki, no llegó a cambiarse y se fue al dentista.

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En un descargo a través de un video, brindó explicaciones: “Si alguien me vio hoy así, caminando por la vida y entrando al dentista, les juro que no me estaba creyendo mil, todo lo contrario, la estaba pasando como el culo. No me gusta llamar la atención, contrario a lo que todos pueden creer”.

“Menos en la vida, en ambientes cotidianos, que no refieren a lo laboral mío y la paso mal. Pero bueno, no tenía tiempo y salí así como venía…dentista, peluquería y no sé qué porque no me daba el tiempo. De hecho, comí en la peluquería”, dijo Nicole. En el cierre de su explicación, soltó: “Para los que me cruzaron, créanme…es divino el look, pero una no va al dentista con un tapado así y unas bucaneras, claramente que no. Voy un poco más relax, salvo cuando trabajo”.