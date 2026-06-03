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El look de Nicole Neumann para ir al dentista que se viralizó

La modelo publicó un descargo para frenar las críticas por su vestimenta para ir a la consulta médica. Qué dijo.

El look de Nicole Neumann para ir al dentista que se viralizó

En el mundo de la farándula no sorprenden las vestimentas particulares y que llaman a atención debido a que viven de su imagen. Es por eso que en cada uno de los eventos o actividades de su vida cotidiana suelen sacar a la calle sus mejores prendas que dejan boquiabiertos a todos los fanáticos debido a que publican el día a día en las redes sociales.

En las últimas horas la modelo Nicole Neumann tuvo que hacer una importante aclaración para evitar críticas debido a que se mostró este martes con una impactante vestimenta para ir al dentista, lo que llamó la atención. Lo cierto es que ocurrió porque mantiene una agenda apretada: salió de su streaming Solo con Niki, no llegó a cambiarse y se fue al dentista.

En un descargo a través de un video, brindó explicaciones: “Si alguien me vio hoy así, caminando por la vida y entrando al dentista, les juro que no me estaba creyendo mil, todo lo contrario, la estaba pasando como el culo. No me gusta llamar la atención, contrario a lo que todos pueden creer”.

“Menos en la vida, en ambientes cotidianos, que no refieren a lo laboral mío y la paso mal. Pero bueno, no tenía tiempo y salí así como venía…dentista, peluquería y no sé qué porque no me daba el tiempo. De hecho, comí en la peluquería”, dijo Nicole.

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En el cierre de su explicación, soltó: “Para los que me cruzaron, créanme…es divino el look, pero una no va al dentista con un tapado así y unas bucaneras, claramente que no. Voy un poco más relax, salvo cuando trabajo”.

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