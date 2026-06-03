Espectáculos La Mañana Nicole Neumann El look de Nicole Neumann para ir al dentista que se viralizó

En el mundo de la farándula no sorprenden las vestimentas particulares y que llaman a atención debido a que viven de su imagen. Es por eso que en cada uno de los eventos o actividades de su vida cotidiana suelen sacar a la calle sus mejores prendas que dejan boquiabiertos a todos los fanáticos debido a que publican el día a día en las redes sociales.

En las últimas horas la modelo Nicole Neumann tuvo que hacer una importante aclaración para evitar críticas debido a que se mostró este martes con una impactante vestimenta para ir al dentista, lo que llamó la atención. Lo cierto es que ocurrió porque mantiene una agenda apretada: salió de su streaming Solo con Niki, no llegó a cambiarse y se fue al dentista.

En un descargo a través de un video, brindó explicaciones: “Si alguien me vio hoy así, caminando por la vida y entrando al dentista, les juro que no me estaba creyendo mil, todo lo contrario, la estaba pasando como el culo. No me gusta llamar la atención, contrario a lo que todos pueden creer”.