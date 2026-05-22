Romance recontra confirmado: el beso que selló el amor entre Fito Paez y Sofía Gala

Fito Páez ha tenido una semana de altibajos con una fuerte repercusión en las redes sociales y, también en los medios de comunicación, por los abucheos que recibió durante una presentación en el Movistar Arena enla Ciudad Autónoma de Buenos Aires donde el público no se contentó con la presentación que hizo cantando en su mayoría canciones del último álbum Novela. Pero en medio de ese caos, encontró una situación que expuso toda su felicidad por su presente amoroso.

Es que en las últimas horas el reconocido cantante presentó su nuevo disco Shine , en un evento que fue para un grupo reducido y con una pre escucha de la nueva creación. En medio de esa presentación, el cantante le dedicó la creación a Sofía Gala .

Luego de dar una charla íntima donde repasó detalles de las nuevas canciones, secretos de la composición, entre otras cosas, cerró su presentación con una dedicatoria que llamó la atención: "Sin más, dedicado a Sofía Gala , el álbum". Rápidamente despertó el aplauso de los presentes, y en ese espacio se paró de la silla, fue hasta el lugar de Sofía para darle la mano pero ella no se convenció. En esa situación, Sofía apostó por darle un beso.

Fito Paéz beso Sofía Gala SHINE

"Por su compañía, por su amor, por sus charlas, por la comprensión de este momento complejísimo que atravesamos juntos, quiero presentarles Shine y que lo disfruten", dijo Fito sobre su decisión de dedicarle el disco a quien sería su novia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AuroraLuna/status/2057614724640931891&partner=&hide_thread=false FITO PÁEZ LE DEDICÓ SU NUEVO DICO “SHINE” a SOFIA GALA luego de que ella le mandara un mensaje que decía “hablame” pic.twitter.com/TSOq5kBis3 — Aurora Luna (@AuroraLuna) May 22, 2026

Qué dijo Sofía Gala sobre la relación con Fito

"No es cierto, la verdad Rodolfo a esta altura de mi vida es mi familia, tenemos un vínculo muy profundo", dijo cuando le preguntaron sobre la relación y sumó: "No entiendo los códigos de otros tipos de vínculos, si queres saber si estamos en pareja, no estamos en pareja, somos familia, de una misma tribu".

Abucheos en el show de Fito Páez: qué fue lo que pasó

Fito Páez lleva adelante una serie de conciertos en el Movistar Arena de Buenos Aires ante una multitud de personas que en su mayoría abonaron las entradas para ver, quizás, sus nuevas creaciones y sus recordados éxitos. Cuando todo parecía un contexto de felicidad para vivir un momento único, en las tribunas mostraron enojo con un repudio que bajó en forma de silbatina y abucheo para el artista.

Es que en la cuarta fecha, hubo claras molestias con el repertorio que presentó Fito en el escenario. Rápidamente, las redes sociales fueron el canal para exponer el momento a través de videos y dejar en claro que no solo querían escuchar los temas de su último disco Novela, sino que también buscaban oír los grandes éxitos que lo destacan.

“Vine a ver a Fito Páez. Se le ocurrió tocar “Novela” un fumada que se le ocurrió de 25 canciones”, escribió un fanático en las redes sociales, mientras que otro posteó: “Boludeando a la gente toda la noche en el Arena. Una hora de una especie de opera rock infantil plagada de melodías ya oídas. Luego se dedicó a destratar al público por qué no le gustó su opera bodrio. Nos fuimos antes. Fito se fue silbado, increíble”. Otro dijo: “Vinimos a ver a Fito Páez, hace 50 minutos que está tocando un disco nuevo que nadie conoce y que es lisérgico. La gente se quiere matar y yo también” .

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Porque fue silbado por su propio público al tocar completo su último álbum de 25 canciones que nadie había escuchado. pic.twitter.com/A3FVit08bk — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) May 21, 2026

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sergioguerra69/status/2057279518226718934&partner=&hide_thread=false Desastre en el recital de @FitoPaezMusica , el disco nuevo es un insulto a la música, la gente lo chifló todo el show pic.twitter.com/dEe4tAHUaG — Sergio (@sergioguerra69) May 21, 2026

Más tarde, luego de escuchar el enojo que hicieron público los fanáticos, el cantante le pidió a los fanáticos que canten cuando sonó "El amor después del amor".