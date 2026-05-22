Ricky Martin sufrió un ataque en pleno show y tuvo que ser evacuado

El artista puertorriqueño debió interrumpir su show en Montenegro luego de que un hombre arrojara gas lacrimógeno hacia el escenario.

Ricky Martin fue evacuado del escenario durante su concierto en Montenegro.

El cantante puertorriqueño Ricky Martin vivió una noche de tensión durante un concierto gratuito en Montenegro , luego de que un hombre arrojara gas lacrimógeno hacia el escenario mientras se presentaba ante miles de personas en la plaza de la Independencia de Podgorica.

El incidente obligó a interrumpir el espectáculo y activar un operativo de seguridad , aunque minutos después el artista decidió regresar al escenario y continuar con el show .

El hecho ocurrió el jueves 21 de mayo en la capital montenegrina, en medio de los festejos oficiales por el 20.º aniversario de la independencia del país balcánico. Según confirmó la publicista del artista, Róndine Alcalá, “un individuo descargó gas lacrimógeno hacia el escenario”, lo que provocó momentos de caos y preocupación entre el público.

De acuerdo con el comunicado oficial difundido en español e inglés, Ricky Martin y su equipo abandonaron inmediatamente el escenario mientras personal de seguridad y autoridades locales trabajaban para controlar la situación y asistir a los espectadores afectados.

comunicado ricky martin

El cantante decidió continuar el espectáculo

Aunque algunos integrantes de su entorno recomendaron suspender definitivamente la presentación, el cantante tomó la decisión de volver al escenario una vez que las autoridades garantizaron que las condiciones eran seguras para el público.

Según explicó Alcalá, el artista quiso “cumplir su compromiso con los fans” y finalizar el recital pese al incidente.

Ricky Martin (2)

“Ricky Martin y su equipo están a salvo y agradecidos por el apoyo y la preocupación recibidos tras los eventos de esta noche en Montenegro”, señaló el comunicado.

El show tenía además un valor especial para el cantante: no solo marcaba el inicio de la etapa europea de su gira “Ricky Martin Live”, sino también su primera actuación en Montenegro.

Un recital organizado por el Estado montenegrino

El artista había sido invitado por el propio gobierno montenegrino para encabezar el concierto central de las celebraciones por la independencia del país. El evento, realizado en la plaza principal de Podgorica, tenía capacidad para unas 15 mil personas y también contó con la participación del DJ alemán Robin Schulz y músicos locales.

Antes de subir al escenario, Ricky Martin había manifestado su entusiasmo por actuar por primera vez en el país. En declaraciones a la televisión pública RTCG, expresó: “Antes incluso de recibir la invitación, sabía de la belleza natural de Montenegro y la calidez de su gente”.

“Hay algo realmente especial en actuar por primera vez en un país, sobre todo porque te da la oportunidad de vivir algo completamente nuevo, incluso después de tantos años de carrera”, agregó.

La gira continuará sin cambios

Pese al episodio, desde el entorno del cantante aseguraron que la gira europea seguirá con normalidad y no habrá modificaciones en el calendario previsto.

Las próximas presentaciones incluyen shows en países como Moldavia, Serbia, Croacia, Italia, Suiza, Alemania, Polonia, República Checa, Hungría, Turquía, Georgia y Kazajistán.

En los últimos meses, Ricky Martin también había sido noticia por su participación junto a Bad Bunny en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl y por su reciente paso por Buenos Aires durante el tramo latinoamericano de su gira mundial.