Furor por “Vuelve”, la reversión del tema de Ricky Martin con Tini y Los Ángeles Azules

El cantante puertorriqueño presentó la canción que fue furor en los 90. La reacción de Tini tras el lanzamiento.

Ricky Martin está de estreno y este jueves lanzó la nueva versión de un clásico de 1998: “Vuelve”. El lanzamiento de la canción llegó junto a Tini Stoessel y Los Ángeles Azules quienes apuestan por una interpretación que combina nostalgia y ritmo bailable.

La emblemática canción escrita por Franco de Vita , que marcó una etapa clave del pop latino en los años 90, reaparece con un giro inesperado: deja atrás su tono de balada para sumergirse en una versión atravesada por la cumbia , con una impronta más festiva y cercana.

El clip alcanzó en apenas 12 horas las 189 mil reproducciones en Youtube y se posiciona en los primeros lugares del ranking de la plataforma.

“Qué hermoso es volver a escuchar a Ricky junto a una de mis cantantes favoritas, Tini. Solo quiero decir que lloré de emoción porque recordé a mi mamá que era fanática de Ricky”, “Quién está escuchando Ricky ahora mismo”, “Te amo Ricky, está padrísima la colaboración. Los Ángeles toda una institución en México. La voz de Tini súper linda”, fueron algunos de los comentarios tras la publicación del video.

Embed - Ricky Martin, Los Ángeles Azules, TINI - Vuelve (Official Video)

Qué dijo Tini tras el lanzamiento

La cantante cumplió su sueño al realizar una colaboración con Ricky Martin en uno de los hits más conocidos del artista puertorriqueño, “Vuelve”. El sencillo fue estrenado por primera vez en el año 1998, y formó parte del álbum con el mismo título que ganó el Premio Grammy a Mejor Álbum de Pop Latino un año más tarde. En la actualidad, este tema conocido por grandes y chicos se reversionó con la ayuda de la ex Violetta y el grupo mexicano Los Ángeles Azules.

“Que sueño cantar esta canción. Ya salió ‘Vuelve’. @ricky_martin, te admiro tanto, gracias por haber pensado en mí“, comenzó conmovida en su perfil de Instagram con un fragmento del video.

Y agregó: “@angelesazulesmx que honor que sean parte y estar compartiendo esto juntos. Espero que la disfruten mucho, lxs amo”.