Ricky Martin estrenará la nueva versión de uno de sus clásicos junto a Tini

Además, la nueva versión del hit del puertorriqueño cuenta con la colaboración de Los Ángeles Azules.

Hace un tiempo se había filtrado la información que indicaba que Tini Stoessel y Ricky Martin grabarían juntos una canción. Hasta ahora no se tenían muchos detalles. Sin embargo en estas horas circuló un fragmento de "Vuelve" , la canción del puertorriqueño reversionada con la artista argentina, además de los mexicanos Los Ángeles Azules .

La nueva versión de la famosa balada ahora suena en formato cumbia. Ricky Martin, TINI y Los Ángeles Azules lanzarán esta nueva colaboración este jueves 26 de marzo.

Esta producción es una reversión en formato cumbia del icónico hit de 1998 de Ricky Martin. El anuncio ha generado una gran expectativa en redes sociales tras filtrarse breves fragmentos de la canción.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TINIData/status/2035886319293866229&partner=&hide_thread=false Asi suena “VUELVE” el hit de Ricky Martín en una nueva versión junto a TINI y Los Ángeles Azules



Disponible este jueves pic.twitter.com/tLUHoUyr4n — TINI Data (@TINIData) March 23, 2026

Con el estilo característico del grupo mexicano Los Ángeles Azules, "Vuelve" estará disponible en todas las plataformas digitales de streaming.

Ricky Martin vuelve a la Argentina: cuándo y dónde se podrán comprar las entradas

Días atrás, el artista puertorriqueño, Ricky Martin, publicó un mensaje en sus stories de Instagram que alegró a los fans argentinos. “Nos vemos en abril Argentina, Uruguay y Paraguay”, fueron sus palabras anticipando una llegada al país. Finalmente, se conocieron los detalles de su presentación en Buenos Aires.

A tres años de su última visita, el ícono musical latinoamericano llegará con un un espectáculo que ya recorrió importantes escenarios internacionales con localidades agotadas. El tour por Sudamérica comenzará el 7 de abril en Montevideo, continuará el 10 de abril en Asunción y tendrá su momento en la Argentina, el 18 de abril en el Campo Argentino de Polo.

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La preventa exclusiva será desde el lunes a las 12 horas a través de la plataforma de All Access. Una vez terminada la preventa, se habilitará la venta de entradas para el público en general.

De esta manera, a menos de un mes del show, ya genera expectativa una nueva visita a la Argentina por parte de Ricky Martin.

La picante frase de Tini Stoessel contra Emilia Mernes que generó polémica

El conflicto entre Tini Stoessel y Emilia Mernes sumó un nuevo capítulo luego de que la primera se expresara públicamente en medio de los rumores de distanciamiento. Durante su show en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, la ex Violetta lanzó una frase que no pasó desapercibida y que muchos interpretaron como una indirecta dirigida a su examiga. La situación se produce en un contexto de creciente tensión dentro del mundo del espectáculo.

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En pleno recital, la joven se dirigió a su público y afirmó: “Los amigos de verdad se cuentan con los dedos de una mano”. La declaración generó una inmediata reacción entre los presentes y, sobre todo, en redes sociales, donde el fragmento del show se viralizó en cuestión de minutos. Para muchos seguidores, el mensaje tuvo un destinatario claro en medio de la interna con la oriunda de Nogoyá.

A partir de ese momento, las plataformas se llenaron de comentarios y especulaciones sobre el significado de la frase. Algunos usuarios apoyaron a la artista y destacaron su postura: “La amo. Una frase y tiene a todas llorando”, mientras que otros fueron más críticos con su actitud. “Re que actúa como niña vengativa. Necesita que le hablen para que aprenda a enfocarse en lo bueno”, escribió otro internauta en X.