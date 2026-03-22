La picante frase de Tini Stoessel contra Emilia Mernes que generó polémica
La artista mencionó indirectamente el conflicto que involucra a varias figuras del mundo de la música.
El conflicto entre Tini Stoessel y Emilia Mernes sumó un nuevo capítulo luego de que la primera se expresara públicamente en medio de los rumores de distanciamiento. Durante su show en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, la ex Violetta lanzó una frase que no pasó desapercibida y que muchos interpretaron como una indirecta dirigida a su examiga. La situación se produce en un contexto de creciente tensión dentro del mundo del espectáculo.
Cuál fue la declaración de Tini Stoessel que provocó un feroz debate
En pleno recital, la joven se dirigió a su público y afirmó: “Los amigos de verdad se cuentan con los dedos de una mano”. La declaración generó una inmediata reacción entre los presentes y, sobre todo, en redes sociales, donde el fragmento del show se viralizó en cuestión de minutos. Para muchos seguidores, el mensaje tuvo un destinatario claro en medio de la interna con la oriunda de Nogoyá.
A partir de ese momento, las plataformas se llenaron de comentarios y especulaciones sobre el significado de la frase. Algunos usuarios apoyaron a la artista y destacaron su postura: “La amo. Una frase y tiene a todas llorando”, mientras que otros fueron más críticos con su actitud. “Re que actúa como niña vengativa. Necesita que le hablen para que aprenda a enfocarse en lo bueno”, escribió otro internauta en X.
Emilia Mernes no habla, pero interactúa en sus redes sociales
El episodio marcó la primera vez que la actriz se expresa públicamente desde que estalló la polémica que también involucra a María Becerra. El conflicto comenzó a tomar fuerza cuando varios movimientos en redes sociales, como dejar de seguirse entre ellas, despertaron sospechas entre los fanáticos. Desde entonces, el tema se convirtió en uno de los más comentados en el ambiente artístico.
Por su parte, Mernes optó por el silencio en los últimos días, manteniendo un perfil bajo frente a la exposición mediática. Sin embargo, su reciente reaparición en redes sociales no pasó inadvertida. La intérprete interactuó con una publicación de Yami Safdie, gesto que fue interpretado como una señal de que sigue activa, aunque sin hacer declaraciones públicas sobre el conflicto.
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