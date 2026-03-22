Espectáculos La Mañana Tini Stoessel La picante frase de Tini Stoessel contra Emilia Mernes que generó polémica

El conflicto entre Tini Stoessel y Emilia Mernes sumó un nuevo capítulo luego de que la primera se expresara públicamente en medio de los rumores de distanciamiento. Durante su show en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, la ex Violetta lanzó una frase que no pasó desapercibida y que muchos interpretaron como una indirecta dirigida a su examiga. La situación se produce en un contexto de creciente tensión dentro del mundo del espectáculo.

Cuál fue la declaración de Tini Stoessel que provocó un feroz debate En pleno recital, la joven se dirigió a su público y afirmó: “Los amigos de verdad se cuentan con los dedos de una mano”. La declaración generó una inmediata reacción entre los presentes y, sobre todo, en redes sociales, donde el fragmento del show se viralizó en cuestión de minutos. Para muchos seguidores, el mensaje tuvo un destinatario claro en medio de la interna con la oriunda de Nogoyá.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Enterate Noticias (@enterate_noticias_) A partir de ese momento, las plataformas se llenaron de comentarios y especulaciones sobre el significado de la frase. Algunos usuarios apoyaron a la artista y destacaron su postura: “La amo. Una frase y tiene a todas llorando”, mientras que otros fueron más críticos con su actitud. “Re que actúa como niña vengativa. Necesita que le hablen para que aprenda a enfocarse en lo bueno”, escribió otro internauta en X.