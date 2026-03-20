Cuántos seguidores perdió Emilia desde que la dejó de seguir Tini Stoessel

Siguen las repercusiones de la pelea del año en el mundo de la música pop argentina.

El mundo del pop argentino se encuentra revolucionado y, esta vez, la batalla no se libra en los escenarios sino en el contador de seguidores de Instagram. Lo que comenzó como un rumor de redes se confirmó con un gesto digital letal: Tini Stoessel dejó de seguir a Emilia Mernes , y ese movimiento entre las cantantes funcionó como el efecto dominó de una caída que parece no tener techo para la artista de Nogoyá.

El impacto del unfollow de La Triple T fue inmediato y devastador para las métricas de Emilia. Según los registros de los últimos días, la intérprete de "Bunda" sufrió una baja masiva. En cuestión de horas, la entrerriana pasó de tener 10.162.332 seguidores a 10.100.075, lo que representa una pérdida neta de más de 62.000 usuarios.

Pero no se trata solo de números aleatorios. Como bien analizó Yanina Latorre en Sálvese Quien Pueda (América TV), existe un efecto de lealtad en las redes: "Te deja de seguir Tini y todos los fans de Tini te dejan de seguir". A esto se le suma que figuras de peso como María Becerra, Antonela Roccuzzo, Tuli Acosta y Taichu también le habrían soltado la mano en la red social de las fotos y los videos.

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En medio de este caos, Yanina Latorre lanzó una información que prendió fuego todo. Según la panelista, Emilia habría recurrido a una maniobra desesperada para que su perfil no se vea "vaciado".

La estrategia de Emilia ante la pérdida de seguidores en redes sociales

“Me están mandando una data. Emilia, cuando vio que la empezaron a dejar de seguir, está comprando bots”, aseguró Yanina Latorre al aire de Sálvese Quién Pueda (América TV), señalando que la entrada de cuentas falsas sería un intento de maquillar la crisis reputacional que atraviesa la cantante.

Aunque ninguna de las protagonistas habló oficialmente, las versiones apuntan a un fuerte malestar de Tini por un presunto "robo" de su equipo de bailarines por parte de la producción de Emilia. A esto se le sumaría un acto de solidaridad de Stoessel hacia María Becerra, quien también mantiene una distancia prudencial con la entrerriana.

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El famoso streamer Martín Cirio también se metió en la polémica y fue tajante sobre la postura de la ex Violetta: “Tini se hartó del caretaje y tomó partido. Si vos estás enfrentada a Emilia, mirá cómo me enfrento yo”.

Por ahora, el equipo de Emilia Mernes mantiene un silencio sepulcral, pero la presión de las redes no cede. En una industria donde el engagement lo es todo, perder el respaldo de las "capitanas" del género y de sus fandoms podría ser el golpe más duro en la carrera de la artista.

Emilia viene un crecimiento exponencial en la industria musical y además venía de posicionarse en el mercado brasilero a través de éxitos cómo "Bunda" y su colaboración en "Motinha". Ahora solo resta conocer cómo afrontará una de las primeras tormentas de su carrera desde que abandonó Rombai para explorar su costado solista.