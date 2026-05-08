Espectáculos La Mañana Cantante Quién es Ailín, la hermana de una famosa cantante que se lanza como artista

El mundo artístico quedó impactado con un anuncio que se hizo en las últimas horas donde una hermana de una figura mundial que brilla con sus temas, anunció el inicio de su carrera artística. Con el apellido instalado en la escena, el anuncio fue hecho en el Instagram propio de la nueva artista y compartido por la propia figura internacional.

A través de su cuenta de Instagram, que ya reúne cerca de 400.000 seguidores, la nueva artista contó que daría finalmente su paso para comenzar la carrera artística en la que buscará tener resultados como tuvo su hermana. “El verdadero: se vienen cositas. Muy contenta por todo”, compartió en sus redes sociales.

Quién es la nueva artista que sacará sus propias obras Fue Ailín Becerra, hermana de María Becerra, quien anunció el nuevo proyecto al que se encomendó y que tendrá a la vista los resultados a futuro debido a que no se conoció la fecha exacta en el que dará a conocer sus creaciones. La reconocida cantante María fue una de las primeras personas en dejar en claro su alegría por la decisión tomada por su hermana: “Por fin, estoy lista”.