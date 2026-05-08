Espectáculos La Mañana periodista El momento viral de una periodista con un adolescente asiático: su reacción

La televisión argentina dejó un nuevo episodio desopilante con un risueño intercambio de palabras entre una notera de la cadena Todo Noticias (TN) y un joven estudiante asiático, pero que vive en el territorio nacional. Todo ocurrió cuando la consigna de las preguntas referían al frío que azota a la Capital Federal.

Caminando cerca de las 7.20 de la mañana, la cronista Giuliana Salguero se encontró con el joven por las calles del barrio porteño de Palermo. Rápidamente quiso entablar una conversación para poder saber su postura sobre el frío debido a que tan solo llevaba puesto una remera. Rápidamente detectó que no entendía a la perfección el castellano, siendo el inglés uno posible para poder hablar, sin embargo fue una complicación para la notera.

Notera TN - Intercambio alumno chino Casi como una casualidad, la periodista pudo preguntarle el nombre y edad: Andy, de 12 años que estaba yendo al colegio con remera cuando hacían ocho grados de temperatura. En ese contexto se armó una conversación difícil de descifrar y generando una carcajada en el panel del programa Arriba Argentinos que estaba en el piso.