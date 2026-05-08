El momento viral de una periodista con un adolescente asiático: su reacción
Una periodista de TN dejó un momento desopilante este viernes por la mañana cuando preguntaba sobre el frío que azota la Capital Federal. El idioma para comunicarse, una complicación.
La televisión argentina dejó un nuevo episodio desopilante con un risueño intercambio de palabras entre una notera de la cadena Todo Noticias (TN) y un joven estudiante asiático, pero que vive en el territorio nacional. Todo ocurrió cuando la consigna de las preguntas referían al frío que azota a la Capital Federal.
Caminando cerca de las 7.20 de la mañana, la cronista Giuliana Salguero se encontró con el joven por las calles del barrio porteño de Palermo. Rápidamente quiso entablar una conversación para poder saber su postura sobre el frío debido a que tan solo llevaba puesto una remera. Rápidamente detectó que no entendía a la perfección el castellano, siendo el inglés uno posible para poder hablar, sin embargo fue una complicación para la notera.
Casi como una casualidad, la periodista pudo preguntarle el nombre y edad: Andy, de 12 años que estaba yendo al colegio con remera cuando hacían ocho grados de temperatura. En ese contexto se armó una conversación difícil de descifrar y generando una carcajada en el panel del programa Arriba Argentinos que estaba en el piso.
“Are you cold?”, preguntó la notera con esfuerzo a lo que Andy respondió entre risas: “No tengo frío”. Este intercambio, de casi dos minutos, fue uno de los momentos virales del día.
Te puede interesar...
Leé más
Quién es Ailín, la hermana de una famosa cantante que se lanza como artista
Por qué a Mirtha Legrand no le gustó su nominación a los Martín Fierro de este año
-
TAGS
- periodista
- Se hizo viral
Noticias relacionadas