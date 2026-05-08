Morena Rial arrancó a estudiar abogacía y sorprendió con la nota primer parcial

Su amigo abogado Alejandro Cipolla mostró en las redes sociales la nota que obtuvo la hija de Jorge Rial, quien está detenida con prisión domiciliaria.

Morena Rial fue uno de los nombres que resonó en el mundo de la farándula con una noticia particular que fue compartida en las redes sociales por su amigo abogado Alejandro Cipolla . Es que en las últimas horas compartió en su cuenta personal de Instagram, donde suma más de 900 mil seguidores, un importante logro en la vida de la hija de Jorge Rial que continúa detenida con el prisión domiciliaria.

Es que el abogado compartió una imagen donde mostró que Morena rindió su primer parcial en la carrera de abogacía que hace de forma virtual en la Universidad Siglo XXI. Según reveló Cipolla su amiga tuvo un gran resultado en la evaluación que tuvo que afrotar.

En la pantalla de una computadora figura entre los datos que la note corresponde a la materia Derecho Penal: Parte General, anuncia que es el primer parcial y afirma que respondió correctamente 18 de las 20 preguntas del examen. En ese contexto, también se vio que la nota para la alumna fue un 9.

Alejandro Cipolla - Nota more Rial Abogacia

"Mi mejor alumna", escribió el abogado en la historia donde mostró el logro. Cabe recordar que anteriormente el abogado había afirmado que tiene intensiones de cursar cuatro materias en el primer cuatrimestre del corriente año y afirmó que incorporarla a su espacio laboral: “La idea es que se sume a mi staff de letrado”.

Luego de hacerse beneficiaria de la prisión domiciliaria tras un período de siete meses detenida en la Unidad 51 de Magdalena, la hija de Jorge Rial había confesado que su intención a partir de eso es “hacer las cosas bien”.