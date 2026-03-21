Sigue la pelea entre Tini Stoessel y Emilia Mernes: un amigo íntimo de las dos rompió el silencio

La pelea entre Tini Stoessel y Emilia Mernes sigue generando repercusiones y esta vez fue Lizardo Ponce quien habló por primera vez sobre la situación. El amigo de ambas artistas aseguró que la disputa le afecta, aunque eligió mantener silencio respecto a los detalles del conflicto. Durante una entrevista con Puro Show (eltrece), enfatizó que lo importante es el respeto a la intimidad de sus infidentes y que no le corresponde divulgar información alguna.

“Yo por respeto a la amistad que tengo con Emilia y con Tini, no tengo nada para decir ”, declaró el panelista, dejando en claro que su vínculo con ambas sigue intacto. Consultado sobre cómo lo afecta ver la distancia entre ellas, agregó: “Me duele, obviamente, porque las quiero mucho a las dos , pero no me corresponde decir absolutamente nada”.

El integrante de La Casa Streaming remarcó que su rol es acompañarlas sin interferir: “No estoy en ningún lado. Yo estoy con las dos, tengo un buen vínculo con ambas , pero no me corresponde decir nada porque si ellas no se están expresando, no tengo por qué hacerlo yo. Sería irrespetuoso y no sería buen amigo”. Con estas palabras, dejó claro que prioriza la amistad sobre la exposición pública.

El ex participante del Cantando concluyó su intervención con un deseo de reconciliación: “Si fuese por mí, me encantaría que esté todo bien y que cada uno diga lo que tenga que decir. Yo, en este caso, por respeto a la amistad real, no tengo más nada para decir”. Por supuesto, intentó mantener la calma mientras la interna continúa siendo tema de debate en los medios.

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El escándalo durante el vínculo de Emilia Mernes con Fer Vázquez

Paralelamente, la tensión en torno a la ex Rombai se amplió con la revelación de Fer Vázquez sobre su relación pasada con Joel Pimentel. Según relató el artista uruguayo, Mernes le habría dicho que Joel era su “amigo gay” mientras mantenía un vínculo romántico en secreto. La información se viralizó rápidamente y generó repercusión entre seguidores y compañeros de la artista.

Pimentel reaccionó sorprendido al enterarse de la situación y expresó su asombro en su cuenta de X. Entre emojis y comentarios, admitió: “Ni yo sabía de esto, lpm”. Su mensaje deja ver que la disputa y las mentiras que rodean a la interna de Emilia siguen generando confusión y polémica.