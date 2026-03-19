El explosivo nuevo video de Tini con Messi y Susana Giménez
La cantante lanzó el tema “Dos amantes”, su nueva canción, que cuenta con la participación de figuras de la música, el deporte y espectáculo.
Tini Stoessel está en su mejor momento. La cantante que presentará su tour Futttura en el Estadio Mario Kempes el próximo fin de semana anticipó su nuevo tema con grandes figuras de la música, el espectáculo y el deporte.
“Dos amantes” es la nueva canción de la artista que cumplirá 29 años el próximo 21 de marzo y lo celebrará con un súper estreno. La canción tiene la participación de Susana Gimenez, Cacho Deicas, Ulises Bueno, Rodrigo de Paul y Lionel Messi. La canción es en colaboración con el cordobés Ulises Bueno.
“Para todos esos amores que dicen ser prohibidos”, cierra el anticipo que en menos de 30 minutos tuvo más de 1,4 millones de reproducciones en sus redes sociales.
Este jueves a las 21 finalmente se estrenó la canción y el videoclip de la artista y en pocos minutos arrasó en las redes sociales.
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