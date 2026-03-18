Todo mal: Tini Stoessel y qué otras famosas dejaron de seguir a Emilia Mernes en redes

Algunas artistas habrían marcado sus diferencias con Mernes dejándola de seguir en su cuenta personal de Instagram.

Tini Stoessel y Emilia Mernes mantenían una linda relación de cercanía que generaba buenas sensaciones enlos fanáticos de ambas partes, pero sin embargo esa situación habría cambiado y ahora entre ambas artistas estaría todo mal. Todo quedó expuesto con un gesto público de Tini que no pasó desapercibido .

Los fandom detectaron que la pareja de Rodrigo De Paul dejó de seguir en su cuenta de Instagram a Emilia , lo que da muestra de que algo cambió debido a que las redes sociales son un canal donde los usuarios expresan sus ideas. Los rumores de una pelea por internas que se habrían generado por robo de bailarines siguen tomando fuerza en la escena artística.

Según se puede ver, fue Stoessel quien dejó de seguir a Emilia pero no al revés: la novia de Duki sigue siguiéndola desde su cuenta personal. Ante esta situación, y al entender que cambiaron las cosas entre ambas, las redes sociales estallaron y se hicieron eco de lo sucedido.

Emilia Mernes Tini follow

Ambas llegaron a compartir escenario y colaboraciones como la canción "Blackout", como también compartieron el proyecto "Los del Espacio" con otros artistas. A su vez a esta situación se le pliega María Becerra, quien se mostró más apegada a Tini diciendo que es una de sus mejores amigas y también habría dejado de seguir a Emilia.

Hasta el momento ninguna de las protagonistas del escándalo se expresó sobre este intercambio.