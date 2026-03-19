Espectáculos La Mañana Emilia Mernes Se supo qué hizo Emilia Mernes tras la polémica con Tini Stoessel y otras famosas

La periodista Yanina Latorre contó detalles sobre la decisión que tomó la pareja de Duki en medio del escándalo por el que la dejaron de seguir varias famosas. + Seguir en + Seguir en







La tensión escala en el distanciamiento que tendrían Tini Stoessel y Emilia Mernes en una pelea que se hizo pública cuando la ex actriz en la novela Violetta dejó de seguirla en las redes sociales marcando que las cosas no estarían como hace algunos años. Por largo tiempo tuvieron una buena relación, de hecho llegaron a hacer colaboraciones de canciones juntas, pero ahora no estaría nada bien.

En las últimas horas quien se metió en la polémica para dar detalles de lo que ocurre en este encontronazo fue la periodista Yanina Latorre, quien se caracteriza por su forma de afrontar las noticias. “Me están mandando una data. Emilia, cuando vio que la empezaron a dejar de seguir, porque no solo la dejaron de seguir estos grosos, sino también los fans, está comprando bots”, contó Yanina durante le programa Sálvese Quién Pueda (SQP).

Por otra parte, detalló sobre la situación: “Acá hay mucho ego. Le están entrando bots. Te deja de seguir Tini y todos los seguidores de Tini te dejan de seguir. Te deja de seguir María Becerra y todos los seguidores te dejan de seguir”. La periodista hizo referencia a que, más allá de que las figuras dejan de seguirla en la cuenta, los fanáticos también siguen el mismo camino generando una salida masiva. Lo peor es que no se trata de solo una figura sino que también dejaron de seguirla María Becerra, Antonela Roccuzzo, Tuli Acosta y Taichu entre otras personas que mostraron sus diferencias.