Úrsula Corberó sorprendió con un radical cambio de look mientras atraviesa su etapa más especial como madre

La actriz española, que está en pareja con el chino Darín, mostró su nuevo look y se hizo tendencia en redes.

Úrsula Corberó volvió a convertirse en tendencia en redes sociales, aunque esta vez no fue solamente por alguno de sus trabajos actorales. La reconocida actriz española sorprendió a sus seguidores al mostrar un renovado look marcado por un flequillo mucho más pronunciado y un estilo que rápidamente despertó miles de reacciones.

La protagonista de La casa de papel apareció con una imagen completamente distinta a la que había mantenido durante los últimos años. El nuevo corte, acompañado por un flequillo recto y un estilo más descontracturado, fue interpretado por muchos fanáticos como una señal de renovación personal en medio de una etapa muy importante de su vida.

Las imágenes no tardaron en viralizarse y los comentarios destacaron cómo el cambio le otorgó un perfil más sofisticado y moderno. En las fotos que compartió, Úrsula mostró distintos momentos de su intimidad cotidiana y dejó ver una faceta mucho más natural y relajada.

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La nueva vida de Úrsula Corberó como mamá

La actriz española atraviesa actualmente sus primeros meses como madre de Dante, el hijo que tuvo junto a Chino Darín. El bebé nació el pasado 9 de febrero en una clínica privada de Barcelona y desde entonces la artista se encuentra enfocada casi por completo en la crianza.

Según trascendió, mientras Corberó permanece en España junto al pequeño, Darín se encuentra grabando distintos proyectos en Argentina y viaja periódicamente para acompañarlos.

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A través de sus redes sociales, la actriz decidió mostrar cómo vive esta nueva etapa sin demasiados filtros ni producciones elaboradas. En una publicación de Instagram que acumuló cerca de dos millones de “me gusta”, compartió imágenes cotidianas junto a su hijo, incluyendo escenas amamantándolo dentro del auto y otras postales familiares mucho más íntimas.

“Tanto amor no me cabe”, escribió la actriz en el mensaje que acompañó la publicación y que rápidamente se llenó de comentarios de apoyo y felicitaciones por parte de sus seguidores y colegas del espectáculo.

Úrsula con su hijo

Las fotos también mostraron a Dante descansando junto a su padre y reflejaron una faceta mucho más sensible y emocional de la actriz, acostumbrada durante años a mantenerse distante de la exposición sobre su vida privada.

El éxito de Netflix que volvió a posicionarla entre las más vistas

Mientras disfruta de este presente familiar, una de las producciones más impactantes de su carrera continúa siendo una de las opciones más elegidas por los usuarios de Netflix. Se trata de El cuerpo en llamas, la ficción basada en un crimen real ocurrido en España que se estrenó en 2023.

La serie cuenta con ocho episodios de aproximadamente 50 minutos y reconstruye uno de los casos policiales más conmocionantes de los últimos años en Barcelona. Allí, Úrsula Corberó interpreta a Rosa Peral, una agente de la Guardia Urbana condenada por el asesinato de su pareja, Pedro Rodríguez.

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El papel de Pedro es interpretado por José Manuel Poga, mientras que Quim Gutiérrez encarna a Albert López, el amante de Rosa y también condenado por el crimen.

El crimen real detrás de la ficción

La historia comienza con el hallazgo del cuerpo calcinado de Pedro Rodríguez dentro de un automóvil incendiado en el Pantano de Foix, en Barcelona. A partir de allí, la investigación expone una compleja red de relaciones tóxicas, engaños y secretos dentro del ámbito policial.

Según determinó la Justicia española, Rodríguez fue asesinado antes de que los responsables incendiaran el vehículo para ocultar el crimen. El cuerpo pudo ser identificado gracias a una prótesis que tenía en la espalda y las pericias revelaron además que había recibido múltiples golpes antes de morir.

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Aunque el desenlace del caso ya era conocido públicamente, la serie logró mantener el suspenso a lo largo de todos sus capítulos y recibió elogios por las actuaciones y la intensidad psicológica de sus personajes.

La polémica judicial que generó la serie

La repercusión de la producción también derivó en conflictos judiciales. Rosa Peral denunció a Netflix por considerar que la serie afectaba el honor de sus hijas e intentó frenar el estreno, aunque la Justicia rechazó el pedido.

Por otro lado, la familia de la víctima solicitó que se embargaran posibles ingresos económicos vinculados a la serie o a documentales relacionados con el caso. Peral, en tanto, negó haber recibido dinero por la adaptación de la historia.

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En medio de ese fenómeno internacional, Úrsula Corberó continúa consolidándose como una de las actrices españolas más influyentes del momento, ahora también atravesando una etapa completamente distinta, marcada por la maternidad y un cambio de imagen que volvió a captar la atención de todos.