Fede Bal se cansó de que le digan "feo" y reaccionó con todo.

El programa "Sin Formato", emitido por la señal de Barro TV, se convirtió en el epicentro de una discusión que rápidamente explotó en redes sociales. Durante una charla sobre hombres que logran parejas muy atractivas gracias a la exposición que les da la fama, una de las conductoras decidió poner un ejemplo concreto: “No voy a nombrarlo, pero Fede Bal . No voy a nombrar a Fede Bal. Pero chicas, todas sus novias fueron hermosas”.

A partir de ahí, el debate derivó hacia una supuesta “estrategia” femenina de salir con hombres que “no les gustan a nadie” para evitar la competencia. El fragmento se viralizó de inmediato y llegó a oídos del propio involucrado. El hijo de Carmen Barbieri no tardó en reaccionar. Lejos de ignorar el clip, lo compartió en sus propias redes con un mensaje que combinó ironía y reflexión: “¿Y estas nadies hablando de mí? Y lo comparto para que el recorte que eligieron subir, lo puedan ver todos hasta el final”.

Pero su descargo fue más allá de la chicana. Bal apuntó directamente contra la lógica que convierte el físico en una vara de medida para juzgar capacidades o valor personal. “Estoy un poquito cansado de los que opinan de si soy lindo o feo como si eso fuera una capacidad, como si fuera algo bueno o malo. Nunca les trabajé de lindo. Nunca eh”, sostuvo. El cierre de su descargo fue el que más circuló en redes y el que generó mayor debate. “Ese pensamiento de que solo el 'lindo' puede estar con chicas 'lindas' es todo un cuento y un mensaje peligroso. Ustedes quédense siendo 'lindas'. Mientras, nosotros, los 'feos', seguimos creativos, buscando formas de hacerlas reír”.

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La frase tocó un nervio. Porque más allá del tono desenfadado, Bal señaló algo que pocas veces se discute abiertamente: la idea de que el atractivo físico determina con quién puede vincularse una persona no es solo una opinión superficial, sino un prejuicio con consecuencias reales sobre cómo se percibe a hombres y mujeres en los vínculos afectivos.

La frase que repite Fede Bal para conquistar a todas sus parejas

En las últimas horas, una frase volvió a ubicar a Fede Bal en el centro de la escena. Se trata de "Me muero con vos", que no solo selló públicamente su vínculo actual con Evelyn Botto, sino que también despertó recuerdos de una situación idéntica ocurrida meses atrás con otra pareja.

El comentario apareció en un posteo reciente de Botto, quien compartió un carrete de imágenes para resumir su 2025 bajo la frase “El año que aprendí a volar”. Fotos de escenarios, viajes y momentos íntimos marcaron el tono del álbum. Entre los cientos de reacciones, el mensaje de Bal destacó por su simpleza y contundencia: “Me muero con vos”. Ella respondió con un emoji de corazón. Bastó eso para que el intercambio se viralizara y reforzara la confirmación del romance, que ya había sido blanqueado semanas atrás en el aire de OLGA, cuando la actriz lo definió sin rodeos como “mi novio”.

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Sin embargo, lo que parecía un gesto romántico más tomó otra dimensión cuando usuarios atentos de las redes recordaron que esa misma frase había sido utilizada por Bal en un contexto casi calcado el 24 de febrero de 2024, dirigida entonces a Flor Díaz. En aquella oportunidad, la joven había subido una foto personal a su cuenta de Instagram y el actor reaccionó con el mismo “Me muero con vos”, generando en ese momento una ola de comentarios, likes y especulaciones sobre el vínculo que los unía.

La repetición no tardó en convertirse en tema de debate. Para algunos, se trata simplemente de una muletilla afectiva, una forma de hablar propia de Bal que no debería leerse con lupa. Para otros, en cambio, la coincidencia revela un patrón en su manera de vincularse y de expresarse públicamente con sus parejas, algo que, tratándose de una figura con alta exposición mediática, inevitablemente genera ruido.