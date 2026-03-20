Acusan a Tini de copiar a L-Gante y Wanda Nara en su nuevo video: la polémica escena

En las redes sociales se generó una fuerte repercusión por una posible imitación de un videoclip que lanzó el cantante de cumbia 420.

En medio de la polémica con Emilia Mernes , Tini Stoessel lanzó una nueva canción con un imponente videoclip donde partciparon figuras como Lionel Messi , amigo de su pareja Rodrigo De Paul quien fue parte también de la filmación. A pesar de esto, se generó una fuerte polémica en las redes sociales.

Es que algunos usuarios analizaron el estreno de "Dos amantes" , la nueva creación de la cantante en colaboración con Ulises Bueno, y dieron cuenta de que la escena instalada para la filmación podía asemejarse con el título "El último romántico", un videoclip protagonizado por L-Gante y Wanda Nara en 2022 . Según alegaron hay ciertas similitudes en el concepto general que por la cual alegan que podría haber sido una inspiración.

Más allá de la polémica, también existieron algunos guiños: “¿Y el casorio para cuándo?”, preguntó Susana Giménez, quien participó del video. Sin palabras, Tini respondió con un gesto que abrió la posibilidad. No solo eso sino que apareció una torta con dos muñecos, uno representando a un futbolista y otro a una novia.

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El explosivo nuevo video de Tini con Messi y Susana Giménez

Tini Stoessel está en su mejor momento. La cantante que presentará su tour Futttura en el Estadio Mario Kempes el próximo fin de semana anticipó su nuevo tema con grandes figuras de la música, el espectáculo y el deporte.

“Dos amantes” es la nueva canción de la artista que cumplirá 29 años el próximo 21 de marzo y lo celebrará con un súper estreno. La canción tiene la participación de Susana Gimenez, Cacho Deicas, Ulises Bueno, Rodrigo de Paul y Lionel Messi. La canción es en colaboración con el cordobés Ulises Bueno.

“Para todos esos amores que dicen ser prohibidos”, cierra el anticipo que en menos de 30 minutos tuvo más de 1,4 millones de reproducciones en sus redes sociales.

Este jueves a las 21 finalmente se estrenó la canción y el videoclip de la artista y en pocos minutos arrasó en las redes sociales.