Todo roto entre Rodolfo Barili y Cristina Pérez: qué pasó en los Martín Fierro

Pese a la desmentida del conductor, los presentes en la gala aseguraron que la frialdad fue evidente y que el vínculo no pasa por su mejor momento.

Un clima de absoluta tensión sacude los pasillos de Telefe luego de las versiones que estallaron tras la última entrega de los Martín Fierro . La encargada de lanzar la bomba fue la periodista de espectáculos Marina Calabró, quien aseguró que el vínculo entre Cristina Pérez y Rodolfo Barili está quebrado. Según la panelista, el Hotel Hilton fue testigo directo de una distancia gélida e incómoda entre los míticos compañeros de la pantalla chica.

La polémica sumó un nuevo capítulo cuando el propio conductor rompió el silencio ante las cámaras para desactivar la ola de especulaciones sobre su trato actual. El comunicador enfrentó los micrófonos de la prensa de chimentos de manera frontal, buscando desmentir la supuesta tirantez instalada por los programas de espectáculos. Intentando bajarle el tono a la polémica: “Siempre se la extraña, fueron muchos años trabajando juntos. El otro día leí ‘hubo frío entre ellos’, pero yo llegué y la fui a saludar ”.

Barili defendió la madurez de ambos profesionales frente a los trascendidos que indicaban que ni se dirigieron la palabra durante la gran fiesta de la televisión. El animador detalló el encuentro que mantuvo con su excompañera de dupla y con su actual pareja, el funcionario Luis Petri:: “Estaba con ellos y hablamos. No hay ningún frío, fueron más de 20 años laburando todos los días , viéndola desde las 16 hasta las 22, trabajando codo a codo”.

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El periodista del noticiero más visto del país insistió en que mantiene un trato cordial y sumamente respetuoso con la conductora, sepultando los mitos de enemistades. Con un tono sereno pero firme, el comunicador buscó organizar la sana rivalidad que hoy mantienen en el medio local tras la salida de Pérez: “La vi sentada, me paré, la saludé, como también saludé a Nelson Castro. Gente adulta, profesional, que excede la relación más allá de la competencia en la tele”.

Los motivos que habrían quebrado el vínculo entre los conductores

Sin embargo, los especialistas en farándula continuaron hurgando en los verdaderos motivos que habrían desencadenado el supuesto distanciamiento entre las dos máximas figuras de la información: la actual esposa de Barili, Lara Piro, cumpliría un rol fundamental en esta supuesta interna. Las versiones indican que la abogada nunca terminó de digerir la extrema cercanía y complicidad que su marido mantenía diariamente con la reconocida conductora.

A estas especulaciones de índole sentimental se sumaron picantes lecturas sobre una supuesta grieta ideológica que habría terminado de dinamitar la relación de confianza entre ambos. Calabró señaló en su columna que el locutor prefiere mantener una distancia prudencial de la fuerte exposición política de su histórica compañera de canal. Estas diferencias de perfil público habrían desgastado la convivencia diaria, transformando el set en un espacio de absoluta distancia y frialdad durante los últimos meses.

La gala de Aptra sirvió como escenario para evidenciar que el histórico romance ficticio que desveló a los argentinos durante años quedó totalmente en el pasado. A pesar de los esfuerzos del protagonista por minimizar el escándalos, la interna en los pasillos promete sumar capítulos.