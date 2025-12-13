El insólito motivo por el que Cristina Pérez no se casó por civil con Luis Petri

Cristina Pérez generó un fuerte impacto mediático al revelar por qué decidió no casarse por civil con Luis Petri . Durante una entrevista televisiva con Mario Pergolini, la periodista habló con naturalidad sobre su vínculo con el ex ministro de Defensa y explicó que, si bien están casados, eligieron no formalizar la unión ante el Estado .

“ Trato de tener algunos momentos con Luis , mi marido, porque los dos trabajamos mucho”, expresó al comienzo de su relato, dando contexto a la dinámica cotidiana de la pareja y a las decisiones que fueron tomando en el camino. Sin embargo, ante la consulta directa sobre el momento en el que pasaron al altar, la comunicadora confirmó que sí hubo una ceremonia, pero bajo otros términos. “Nos casamos con cura, hubo anillo y hubo tatuaje”, contó.

Al mismo tiempo, explicó que ambos sellaron su compromiso con un gesto simbólico: ella se tatuó la letra “L” en la muñeca , en referencia al ex candidato a vicepresidente de Patricia Bullrich. En ese sentido, la también conductora destacó el valor personal de ese ritual y lo que representa para ellos, más allá de cualquier formalidad administrativa .

Cristina Pérez: "No hubo porque lo nuestro no es con el Estado"

El momento más comentado tanto en el ciclo "Otro Día Perdido" (El Trece) como en las redes sociales llegó cuando la presentadora explicó por qué no pasaron por el Registro Civil. “No hubo porque lo nuestro no es con el Estado”, aseveró de manera tajante. La frase no pasó inadvertida y rápidamente se viralizó, generando todo tipo de reacciones. Mientras algunos usuarios cuestionaron la postura, otros defendieron la coherencia de la decisión en relación con sus convicciones personales.

Embed

A lo largo de los años, la animadora había mantenido relaciones con figuras destacadas del ámbito empresarial, político y periodístico -incluidos los idas y vueltas con Rodolfo Barili-, hasta que en 2021 inició su relación con el dirigente mendocino. En entrevistas previas, ella misma había definido ese vínculo en términos profundamente emocionales. “Con Luis estamos juntos desde nuestra primera cita, desde ese día no se fue más. Es como si nos conociéramos de otra vida ”, había asegurado una de las caras de LN+ en otra oportunidad.