La picante respuesta de Cristina Pérez a las burlas de Tamara Pettinato en los Martín Fierro

En primer lugar, la conductora evitó generar más polémica. Sin embrago, no pudo esquivar el tema. Al aire de Cristina Sin Vueltas (Radio Rivadavia), dialogó con Héctor Maugeri, director de la revista Caras, y manifestó: "No le pongo energía a estas cosas, no me pasa nada. Terminó favoreciendo mi argumentación. Yo me estaba refiriendo a la corrupción, a la frivolidad, y estaba ella haciendo gestos contra mí, que terminaron siendo una constatación a mis palabras".

"Que se ría, tiene la libertad para hacerlo. Hoy estamos expuestos, todo se ve, y vos podés tener gente que está de acuerdo y otros que no, y lo tenés que aceptar. Yo tomé la decisión de manejarme con respeto, incluso por el que no me lo ofrece. No está en mi estilo entrar ahí", concluyó Cristina Pérez.

Qué paso con Tamara Pettinato en los Martín Fierro de Radio

Tamara Pettinato se volvió tendencia en las redes sociales tras ser repudiada por sus gestos cuando Cristina Pérez y Karina Iavícoli recogieron sus estatuillas en los Martín Fierro de Radio.

Pérez, quien se llevó el Martín Fierro a Mejor Conducción Femenina, subió al escenario y lanzó un contundente discurso: "Muchas gracias, APTRA... No hay conducción si no hay un equipo y cada uno de mis compañeros de Radio Rivadavia me hacen mejor persona y mejor periodista, somos una familia y lo dejamos todo cada día". En ese momento, Petinatto fue captada por la cámara mostrándose irónica y burlándose del discurso de la periodista.

Mientras tanto, Cristina siguió: "Este año fue muy importante para la República porque quedó demostrado que todos somos iguales ante la ley. La democracia necesita que no se robe y parece que muchos lo olvidan. Por eso a veces los periodistas tenemos que defender iniciativas como Ficha Limpia, tenemos que defender cada vez que ocurre el freno a las elecciones y tenemos que defender la libertad de expresión para todos, no solo para los amigos".

En el final, Cristina Pérez le dedicó la estatuilla a sus oyentes, a su papá, quien falleció y mencionó en su discurso a Luis Petri. Otra de las ganadoras de la noche fue la periodista Karina Iavícoli, quien se alzó con el premio a Mejor columnista de espectáculos. En ese momento, Tamara también se robó la atención.

La cámara apuntó hacia Tamara Paettinato, que también estaba nominada en la misma categoría, pero al anunciar la ganadora, su expresión lo dijo todo. "¿¡De verdad!?", lanzó, haciendo montoncito con las manos. Previamente, cuando se habían anunciado las nominaciones, Iavícoli había sido picante con Pettinato. "Es humorista ella me dijeron, no periodista. Hace humor en la radio. Su nominación debe estar bien para APTRA, ellos la eligieron. Hay un montón de miembros, que no se cuantos son, que habrán considerado que está bien. Pero ella, me cuentan que hace humor, lee los portales, se copia de mi información y hace humor", había dicho en Socios del espectáculo. "Entonces, no entiendo, ¿no es una terna para periodistas?", concluyó mencionando el error que cometieron por parte de la institución al colocar a la panelista en este rol.