Fuerte denuncia de Cristina Pérez: "Piden plata a cambio de acercarte al Presidente"

Lobby, negocios y acceso al poder

Pérez vinculó esta denuncia con una declaración reciente del propio Presidente, en la que sostuvo que debe haber más filtros para evitar que cualquier persona pueda llegar fácilmente hasta él. “Ayer Milei dijo: ‘Tengo que poner una muralla para que no sea tan fácil llegar a mí’”, recordó la periodista.

javier milei karina santiago caputo Cristina Pérez apuntó contra el círculo cercano del presidente Javier Milei.

Según Pérez, esta intermediación dentro del Gobierno ya fue denunciada por distintas fuentes. “No te estoy diciendo esto por suposición, porque por lo menos tres fuentes me hablaron de situaciones de este tipo”, aseguró.

Además, sostuvo que en algunos casos, el cobro de dinero por gestionar reuniones con Milei podría no garantizar el acceso real al Presidente, dejando a los empresarios sin el encuentro prometido.

“Hay un entorno que ofrece este servicio e incluso puede llegar a cobrarlo, pero sin garantizar que la persona llegue a sentarse con Milei”, denunció.

Qué dijo Cristina Pérez sobre la entrevista de Milei y Viale

La periodista se refirió a la polémica entrevista de Javier Milei en TN y criticó la interrupción de Santiago Caputo, asesor del Presidente, en plena nota con Jonatan Viale.

“La verdad, a Jony lo quiero mucho. Me da pena lo que pasó anoche, me da pena”, expresó la periodista en su programa de Radio Rivadavia.

Para Pérez, el problema no fue solo la intervención de Caputo, sino el principio fundamental del periodismo que se violó en ese momento. “Cuando hay una cámara prendida, tiene que ser respetada por todos: por el funcionario, por el periodista, por todos”, sostuvo.

La conductora rechazó cualquier tipo de condicionamiento en una entrevista y afirmó que en su caso, habría preferido perder la nota antes que permitir una interrupción. “Si alguien me quiere condicionar una nota, se la bajo. No se la doy. No me interesa. Prefiero no tener la nota”, aseguró.

CAPUTO VIALE.jpg

También destacó que Milei estaba respondiendo la pregunta cuando Caputo irrumpió en la entrevista, lo que vuelve aún más innecesaria la intervención. "El Presidente estaba contestando", señaló.

Por otro lado, Pérez analizó el estilo de Milei en la comunicación y aseguró que su rol como Presidente no puede separarse de su vida personal.

“El Presidente es Presidente en sus redes, cuando toma el té, cuando come con amigos. Es siempre Presidente. Y no debe ser fácil aceptarlo, menos cuando no venís de la política”, reflexionó.

Finalmente, llamó a hacer un análisis equilibrado de la situación y a no justificar lo ocurrido. "Tenemos que tratar de ser sensatos en el análisis. Y ser sensatos también es ser justos", concluyó.