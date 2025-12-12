Desarticularon un nuevo kiosco narco en Zapala: secuestraron más de 500 dosis

En total, se allanaron tres domicilios. El valor de las dosis secuestradas supera los 10 millones de pesos.

La Policía logró desbaratar otro kiosco narco en Zapala a partir de la información aportada por vecinos de la localidad que notaron la actividad ilícita. Hay tres demorados y se secuestró una impresionante cantidad de dosis de droga, dinero y un arma de fuego.

La Dirección Antinarcóticos de la Policía del Neuquén, a través de las Divisiones Antinarcóticos Zapala, Cutral Co y Añelo, concretó un operativo de gran relevancia en el marco de la desfederalización de la lucha contra el microtráfico. La investigación, que demandó aproximadamente un mes de trabajo, permitió desarticular un nuevo punto de venta de estupefacientes en la ciudad del interior neuquino.

La investigación se inició a partir de denuncias anónimas realizadas mediante la app “Neuquén Te Cuida” y la plataforma “Denuncia Narco Web” del Ministerio Público Fiscal. Con la autorización y supervisión de la Fiscalía Única de Coordinación y Jefatura Zapala, los efectivos llevaron adelante tareas de observación y seguimiento en tres domicilios , logrando reunir pruebas contundentes que confirmaron la comercialización de sustancias ilícitas.

allanamiento kiosco narco zapala (1)

Durante el allanamiento, se demoró a tres personas vinculadas a actividades en infracción a la Ley 23.737. Además, se incautaron 15,5 gramos de cocaína distribuidos en 16 dosis, valuados en aproximadamente $720.000; 254,81 gramos de cannabis sativa fraccionados en 509 dosis, con un valor estimado de $10.200.000; un arma de fuego calibre .380, teléfonos celulares, elementos de fraccionamiento y alrededor de $600.000 en efectivo.

"Estas acciones refuerzan el compromiso policial de combatir la venta y el consumo de drogas en la provincia, al tiempo que buscan concientizar a la comunidad sobre la importancia de denunciar y trabajar en conjunto para enfrentar este flagelo", informaron desde la Policía.

Policía volvió a allanar y clausurar un kiosco narco en Plaza Huincul

Las autoridades de la provincia no aflojan en la lucha contra el narcomenudeo y esta semana se allanó un kiosco narco en Plaza Huincul que había sido desbaratado pocas semanas atrás. La boca de expendio fue clausurada una vez más y se secuestró dinero y droga.

Según informó la Policía, los nuevos allanamientos fueron concretados por la División Antinarcóticos Cutral Co el jueves en el barrio Otaño y permitieron irrumpir nuevamente en domicilios vinculados a la actividad ilícita.

La investigación se originó luego de que efectivos de Antinarcóticos advirtieran movimientos sospechosos en una vivienda que ya había sido clausurada el pasado 14 de noviembre por orden del Ministerio Público Fiscal, ya por verificarse que se comercializaban estupefacientes. "A pesar de las fajas de seguridad colocadas, los investigados habrían retirado las mismas y continuado con la actividad delictiva", informaron desde la fuerza.

kiosco narco plaza huincul

Ante esta situación, se dio intervención a la Unidad Fiscal de Cutral Co, que dispuso el inicio inmediato de nuevas actuaciones y solicitó los allanamientos correspondientes para restablecer la clausura del inmueble.

Durante los procedimientos, el personal policial secuestró en el primer domicilio: cocaína, marihuana, dinero en efectivo presuntamente proveniente de la venta de drogas, teléfonos celulares y otros elementos de interés para la investigación. Además, se dispuso nuevamente la clausura preventiva de la vivienda, la cual según lo establecido en la causa era utilizada exclusivamente para llevar adelante la comercialización de sustancias.

En cuanto al segundo domicilio allanado, estaría vinculado al anterior y se presume que allí residían los investigados, mientras que la primera vivienda era utilizada únicamente como punto de venta.

Finalmente, lo secuestrado fue puesto a disposición de la Justicia y se notificó a los investigados de la nueva causa en su contra.