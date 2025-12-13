La ministra de Turismo explotó y le respondió a la Negra Vernaci por las termas de Copahue: "Se caga en todo"

La ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales de Neuquén, Leticia Estevez , salió con firmeza a responder los comentarios despectivos de la conductora radial Elizabeth “la Negra” Vernaci sobre las termas de Copahue .

La funcionaria aseguró que las expresiones “hablan desde la ignorancia absoluta” , desconocen el valor medicinal del complejo termal y banalizan el esfuerzo histórico, económico y humano de comunidades enteras del norte neuquino.

Los dichos de Vernaci que desataron la polémica incluyeron expresiones consideradas ofensivas y discriminatorias. Entre los fragmentos más cuestionados, la conductora afirmó: “son las termas que parece que fueran todos para lisiados” . Además, ironizó sobre los tratamientos con fango volcánico al señalar “ máscara facial con mierda, bueno, me parece que me equivoqué con barro” .

Fuerte repudio

En diálogo con el programa de LU5, Al Final de Todo, Estevez remarcó que las termas de Copahue no son simplemente “agua caliente”, sino un recurso natural con propiedades únicas en el mundo, avaladas por numerosos estudios científicos. “No lo decimos solo los neuquinos, lo dicen investigaciones que certifican los beneficios para enfermedades de la piel, respiratorias y reumatológicas”, subrayó.

La ministra explicó que solo existen dos complejos termales en el mundo con estas características, uno en Islandia y el otro en Neuquén y que apenas tres lugares a nivel global permanecen cubiertos por nieve durante todo el invierno. “Después de eso hay que levantar un pueblo entero nuevamente. Eso Vernaci lo desconoce por completo”, sostuvo.

En ese marco, Estevez fue especialmente contundente al afirmar que los dichos de la conductora “se cagan en un pueblo entero”.

"Se caga en los hoteleros, en los restaurantes, en los trabajadores, en las familias de Copahue, Caviahue y Loncopué que viven del turismo y que hacen un esfuerzo enorme todos los años para volver a poner en marcha un pueblo que queda completamente cubierto por la nieve durante el invierno", expresó.

Según detalló, cada temporada implica desmontar infraestructura, bajar torres de servicios y luego reconstruir todo para recibir a los visitantes, en un trabajo conjunto entre el Estado y el sector privado que fue, a su entender, banalizado desde el desconocimiento.

Estevez también puso el foco en el impacto sanitario de las termas, especialmente tras la pandemia. Destacó que miles de personas viajaron a Copahue para tratar afecciones respiratorias post COVID, con resultados positivos. “No tienen idea de la cantidad de gente que se recuperó allí. Lo mismo ocurre con enfermedades de la piel como psoriasis y con tratamientos respiratorios”, señaló.

En ese sentido, calificó como “gravísimo” que se cuestione la presencia de niños en el complejo termal. “Habla desde la ignorancia total. No sabe la cantidad de chicos que se atienden por asma, sinusitis y otras patologías respiratorias. Las termas son un espacio de salud, no un capricho turístico”, afirmó.

Vernaci opinó sobre las termas de Copahue

La ministra defendió además el uso de los barros terapéuticos, frente a las burlas realizadas al aire. “No tiene idea de las propiedades que tienen nuestros barros. Son tratamientos que han ayudado a curar y aliviar a miles de personas durante décadas”, enfatizó, y consideró que el tono utilizado fue despectivo hacia quienes recurren a las termas por motivos médicos.

"Incluso hoy seguimos invirtiendo, incorporando accesibilidad, como sillas especiales para personas con movilidad reducida, para que puedan realizar baños de inmersión", destacó .

También resaltó el trabajo intercultural que se desarrolla en el complejo, con la participación de comunidades mapuches junto al personal de termas, y celebró que este año se haya logrado mantener el complejo abierto durante parte del invierno. “Termas rodeadas de nieve: eso ocurre en muy pocos lugares del mundo y potencia el desarrollo turístico”, explicó.

Finalmente, la ministra aseguró que los dichos de Vernaci “tocan una fibra íntima de todos los neuquinos” y ratificó el repudio oficial del Gobierno provincial. “Para algunos puede ser algo banal desde un estudio en Buenos Aires; para nosotros es historia, identidad, salud y trabajo. Las termas de Copahue son un orgullo de Neuquén y de la Argentina”, concluyó.

Hasta el momento, la conductora del ciclo "La Negra Pop" no emitió una rectificación pública formal, lo que mantiene abierto el debate y la opinión pública.