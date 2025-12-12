Fiestas 2025: el accesorio que se volvió tendencia para poner debajo de tu arbolito de Navidad

En este artículo, te contamos cuál es el accesorio tendencia para poner debajo del árbol en la Navidad 2025 .

Navidad 2025: este es el accesorio tendencia para poner debajo del árbol

La tradición de adornar el árbol navideño tuvo su origen en Alemania y Escandinavia en los siglos XVI y XVII, extendiéndose posteriormente a otros países europeos. Las luces navideñas cumplen el mismo rol que antaño cumplían las velas, y representan la luz de Cristo. Pero, más allá del árbol navideño, otro accesorio va camino a convertirse en tendencia en la Navidad 2025 . ¿De cuál se trata?

A lo largo de los últimos años, nuevos accesorios navideños como los proyectores de luces inteligentes, las tiras de neón flexibles y las velas electrónicas ganaron terreno para imponerse como tendencia en la Navidad y, de ese modo, dejar atrás a las tradicionales luces navideñas.

El accesorio tendencia para poner debajo del árbol en la Navidad 2025 es la alfombra para árbol de Navidad .

Lo cierto es que las alfombras para árboles de Navidad están conquistando las redes sociales y los hogares más estilosos. Y es que, más allá de una cuestión estética, las alfombras suelen brindar calidez, textura y un toque sofisticado al rincón navideño. Otro dato clave a tener en cuenta: es el sitio ideal para reunir los regalos navideños.

A continuación, brindamos una nómina con distintos estilos y materiales que ofrecen las alfombras para árboles de Navidad:

Con brillos y metalizados: se presentan en tonos dorado, plateado o champagne.

Con piel sintética: en versiones suaves, mullidas o glamorosas.

Tejidos naturales: en lino, algodón o yute.

Tela vinílica: presenta beneficios como ser anti bacteriana, fácil de limpiar, resistente al sol y al agua.

Por otra parte, es aconsejable atender a ciertas recomendaciones a la hora de elegir una alfombra para un árbol de Navidad:

El color: es clave para armonizarla con la paleta de nuestra decoración navideña .

. El tamaño: debemos considerar que la alfombra deberá cubrir la base del árbol y dejar espacio para los regalos.

deberá cubrir la base del y dejar espacio para los regalos. Su textura: es un aspecto ideal para organizar los contrastes. Si nuestro árbol es muy cargado, mejor escoger una alfombra simple, y viceversa.

¿Cuánto cuestan las alfombras para árboles de Navidad?

En este artículo, nos propusimos hacer un recorrido por distintas publicaciones que ofrecen alfombras para árboles de Navidad a través de la plataforma de Mercado Libre:

Falda Para Árbol Navidad, Alfombra 91 Cm (36 Pulgadas): $24.000.

Pie De Árbol Navideño Alfombra Grande Navidad Pettish Online: $11.700.

Cubre Pie Navideño Alfombra Árbol De Navidad Pie De Árbol: $25.000.

Alfombra Navideña Tree Foot Con Forma De Árbol De Navidad: $24.100.

Asimismo, es posible recurrir a las tiendas especializadas para adquirir una alfombra para árbol de Navidad:

Casa Estrada.

Casa Navidad (Av. Roque Sáenz Peña 985, CABA).

Lavalle Navidad (Leiva 4328, CABA).

Decor Navi (Villa Lynch, Buenos Aires).

Es oportuno recordar que la Nochebuena tendrá lugar el miércoles 24 de diciembre, en tanto que la Navidad se celebrará el jueves 25/12.