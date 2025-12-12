Joaquín Levinton sufrió un infarto en pleno show y fue internado de urgencia

El cantante de Turf sufrió un fuerte dolor en el pecho y fue trasladado por el SAME. Está internado en terapia intensiva.

Joaquín Levinton fue internado de urgencia luego de sufrir una descompensación en un bar de Palermo. El cantante de 50 años tuvo que ser trasladado de urgencia al Hospital Fernández donde se encuentra internado y en observación.

Según trascendió, el líder de Turf estaba en un bar de calle Dorrego al 1697 en Palermo cuando sufrió un fuerte dolor de pecho y se descompensó . Quienes se encontraban en el lugar llamaron rápidamente al Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME) y fue trasladado de urgencia.

La información policial señala que el artista sufrió “un principio de infarto” a las 0.42 de la madrugada del viernes. Según explicó el titular del SAME, Alberto Crescenti, “sufrió una descompensación cardíaca con hipotensión y sudoración mientras hacía un show”.

“El diagnóstico presuntivo daría la sensación de que es una descompensación cardíaca. Es probable que sea un infarto vamos a esperar los resultados”, aclaró el especialista quien mantiene contacto con el Hospital Fernández donde se encuentra internado en terapia intensiva.

De acuerdo a la información brindada por Crescenti en Todo Noticias, el cantante “está fuera de peligro”.