Insólito: proponen que Mirtha Legrand entre a los Récord Guinness

La conductora Mirtha Legrand vivió un momento inesperado durante su programa cuando sus invitados propusieron postularla al Guinness World Records por su extensa trayectoria en televisión: la iniciativa surgió en plena emisión y generó sorpresa en el estudio. Todo ocurrió durante una de las emisiones de La Noche de Mirtha, en medio de una conversación distendida. La propuesta fue planteada por los invitados Nancy Pazos y Arturo Puig , quienes destacaron su permanencia histórica en la pantalla.

El primero en introducir el tema fue el actor, quien le consultó directamente por qué nunca había sido candidata a ese reconocimiento internacional. Ante la pregunta, la conductora respondió con naturalidad y entre risas: “No lo sé” . Luego fue la periodista quien desarrolló la idea y explicó el procedimiento necesario para lograrlo. “Lo que tenemos que hacer es documentar tus años en la televisión. No es récord mundial, pero hay que ponerlo en el Guinness y para eso, hay que hacer un trámite”, sostuvo la periodista.

Convencida de la propuesta, la comunicadora también involucró al entorno familiar de la conductora. “Vamos a ayudar a tu nieto para que haga el trámite” , aseguró, en referencia a Nacho Viale, quien forma parte de la producción del ciclo. La reacción de la diva no tardó en llegar, sorprendida por la propuesta que surgía en plena mesaza. Intrigada por la posibilidad, la presentadora decidió consultar directamente a sus invitados sobre el tema.

“¿Ustedes creen que estoy para el Guinness?”, preguntó la animadora, generando una respuesta inmediata y afirmativa por parte de todos los presentes, que respaldaron la idea con entusiasmo. El momento se dio pocos días después de otro evento significativo en la vida de la conductora, quien celebró recientemente su cumpleaños número 99 rodeada de familiares y figuras del espectáculo.

Los souvenirs por el cumpleaños 99 de Mirtha Legrand

Entre quienes participaron del festejo estuvo Jimena Monteverde, quien preparó un regalo especial para la ocasión. La chef contó detalles del presente que organizó especialmente para la conductora. “Le hicimos de todo. Doné mi bandeja. Le mandamos de todo, bandeja, vajilla, de todo”, relató la cocinera al referirse al obsequio que incluyó distintas preparaciones pensadas en los gustos de la homenajeada.

El festejo reunió a familiares, amigos y personalidades del espectáculo que acompañaron a la conductora en la celebración. La reunión se realizó en la casa de su hija, Marcela Tinayre, en la Ciudad de Buenos Aires. Uno de los detalles más comentados fue el souvenir que recibieron los invitados: el recuerdo incluía un abanico rosa con detalles dorados y una frase que resumía la trayectoria de la conductora.

El accesorio llevaba impresa la frase “porque yo ya soy una leyenda”, junto a una imagen retro de la presentadora y la referencia a su edad, en una celebración que volvió a reflejar su vigencia. La propuesta de postularla al Guinness se sumó así a los reconocimientos simbólicos que recibe la conductora. La posibilidad quedó instalada durante el programa y generó entusiasmo entre los invitados.