Aseguran que Mirtha Legrand abandonaría El Trece para irse a Telefe

Rodrigo Lussich tiró una verdadera bomba en Intrusos sobre Mirtha Legrand . Tras hacerse eco de un datazo revelado por el periodista Carlos Monti, a través de un informe y la palabra de su colega, el conductor del ciclo de América TV planteó que la conductora podría protagonizar el pase del año yéndose de El Trece a Telefe , el gran rival del canal del solcito

"¿La quieren de Telefe? ¿La quieren en serio?", preguntó Rodrigo a sus compañeros. Fue allí que Marcela Tauro analizó fríamente: "Creo que el hecho de que el día de su cumpleaños haya estado invitado el Ceo de Telefe, Gustavo Scaglione...", e hizo una pausa mientras con un gesto dio a entender que bien podría ser una señal.

Y si bien el empresario es amigo de Marcela Tinayre y ya ha estado en otras reuniones, Tauro señaló que ésta es "la primera vez que se supo, es decir que lo blanquearon". En tanto, fue Carlos Monti quien confió ante los micrófonos de Intrusos que la diva estuvo feliz con la presencia del empresario en su fiesta de cumpleaños, por lo que dejó flotando la posibilidad de que Mirtha festeje sus 100 años mudándose en 2027 al canal de las pelotas, y compartiendo pantalla con su amiga Susana Giménez.

En tanto, Daniel Ambrosino coincidió con Tauro al confirmar que Scaglione "es muy amigo de la familia de Marcela Tinayre, entonces no es la primera vez que está invitado a reuniones".

Pero el detalle no menor que sumó Ambrosino fue que la lista de invitados "la armó Marcela con Nacho, más allá de los amigos de Mirtha Legrand". Y remarcó que "los que no estuvieron invitados, fueron Adrián Suar, Pablo Codevilla y Coco Fernández", dejando en claro que se trata de una señal muy llamativa. "A mí lo que me dijeron es que no estaban en la lista de invitados", repitió ante la sorpresa de sus compañeros. "Así como decimos que el que no hayan estado es una señal, el hecho de que el Ceo de Telefe haya estado tampoco es una señal tan clara porque puede ser que sólo sean amigos", reflexionó Lussich tratando de ser cauto.

Los detalles de la posible llegada de Mirtha Legrand a Telefe

Por su parte, Paula Varela acotó que "con los cambios de autoridades (de Telefe), la movida fuerte, de nueva programación, vendría más para 2027 porque este 2026 ya estaba medio programado"; al tiempo que Rodrigo Lussich coincidió afirmando que éste sería un "año de transición".

Embed - ¿MIRTHA LEGRAND PROTAGONISTA DEL PASE DEL AÑO?

Además, y como para sumar más datos al enojo de Mirtha Legrand con El Trece, Daniel Ambrosino reveló que en medio del enfrentamiento de la diva con la señal de Constitución al haber intentado sacarle a Jimena Monteverde de las grabaciones de sus cenas televisivas, tras ello "Canal Trece le sacó tres auspiciantes a Mirtha Legrand y se los llevó al programa de Jimena, que es otra producción".

Por último, sobre qué es lo que sucede en la relación entre la diva y el canal de las pelotitas, Paula Varela reveló que "para Mirtha, siempre fue una asignatura pendiente estar en Telefe". Por eso cuando la llamaron hacer La Dueña -a pesar de ser ficción- decidieron aceptar porque "era una manera de cumplirle el sueño" a Mirtha de trabajar en esa pantalla.