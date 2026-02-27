Dos meses después, Ginette Reynal dio marcha atrás con una decisión que cambió su vida

Ginette Reynal sorprendió en diciembre de 2025 al anunciar públicamente que dejaría de teñirse el pelo para mostrar sus canas. Dos meses después, la ex modelo volvió a dirigirse a sus seguidores para contar que decidió dar marcha atrás con aquella decisión.

En su primer anuncio, publicado en Instagram, Reynal explicó: “Compartir con ustedes que tomé una decisión que me gustaría que, como en muchas cosas que yo siempre comparto, que me acompañen, que me vayan dando su opinión”. Luego enfatizó: “Decidí dejarme mi pelo sin teñirme más las canas”.

Para concretar ese cambio, la conductora recurrió a Juan Acosta, su colorista de confianza, y a Julián, explicando el procedimiento elegido: “Por ahora arranqué con mi adorado Juan Acosta, el mejor colorista del mundo, y Julián. Me platiné el resto de la mecha donde salía la cana”, escribió en su cuenta de Instagram. Su testimonio reflejaba el deseo de aceptar las señales del tiempo sobre su imagen.

image

La transición capilar, documentada en Instagram, le permitió a Reynal dialogar sobre temas habituales en redes, como el paso del tiempo y la presión estética. Sin embargo, el proceso se volvió más complejo de lo esperado. Dejar de cubrir las canas implicó recurrir al platinado, convivir con el nuevo aspecto y enfrentar el contraste entre las mechas y el crecimiento natural del cabello. Cuando la incomodidad se volvió evidente, la insatisfacción creció.

La explicación detrás de su cambio de opinión

Lo que inició como un acto de autenticidad concluyó, dos meses más tarde, con una confesión directa. En un video publicado en su perfil, Ginette Reynal compartió sin rodeos: “Chicas, tengo una mala noticia: ¡no me aguanto! No me aguanto las canas y este color naranja que me quedó. No me aguanto, chicas. Se los quería avisar. Gracias por bancármelas, que me bancaron con la decisión de las canas, pero vuelvo a mi color”.

En una publicación escrita, amplió su sentir: “Pido disculpas si alguna se siente decepcionada… PERO NO AGUANTOOO Como les digo siempre, creo que es bueno tener la capacidad de aceptar que una decisión nos incomoda y volver a empezar”. Esta franqueza personal generó empatía y comentarios de respaldo.

image

Más allá del episodio de las canas, Ginette Reynal sostiene una postura crítica hacia el perfeccionismo y los convencionalismos en redes sociales. En un diálogo con Infobae durante el mes de enero, afirmó: “No me divierte ni me interesa la típica forma del Instagram de estar todo el día arreglada y mostrarte las uñas y el pelo”.

La conductora ha insistido en mostrar “la persona real detrás del perfil”, promoviendo la vulnerabilidad y el diálogo auténtico. “Invito a reflexionar, a preguntarse y a preguntar qué sienten, qué piensan quienes me escuchan y leen”, señaló. Su enfoque desafía tanto los cánones de belleza como el escrutinio al que se expone toda figura pública en la era digital.

Al sostener que es valioso “aceptar que una decisión nos incomoda y volver a empezar”, Reynal destaca la importancia de escucharse a una misma, incluso cuando hay expectativas externas.