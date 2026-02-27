La historia de amor de Darío Lopérfido y Esmeralda Mitre y su escandaloso final

A raíz del fallecimiento del ex funcionario público, muchos recordaron su matrimonio con la empresaria que no terminó de la mejor manera.

La muerte del político Darío Lopérfido a los 61 años hizo que muchos recordaran la historia de amor que protagonizó junto a Esmeralda Mitre , que comenzó cuando ella tenía 26 años y él 42, duró once años y terminó con un divorcio escandaloso en 2018.

La historia volvió al centro de la escena tras el anuncio del fallecimiento del empresario en Madrid, España, donde vivía mientras enfrentaba una ELA. La relación entre Lopérfido y la empresaria comenzó en 2007, se desarrolló entre Buenos Aires y Europa, mientras atravesó declaraciones de amor libre, polémicas mediáticas hasta su separación.

El flechazo fue tan inesperado como intenso. Según contó Mitre: “Yo era una bebé y él un hombre grande. Me dijo que, para él, el sexo no iba de la mano del amor. Le contesté que estaba loco”. Ella, sorprendida, decidió igualmente apostar por la relación. Durante más de una década fueron una pareja muy visible en eventos culturales y políticos. Lopérfido, exfuncionario y exdirector del Teatro Colón, encontró en Mitre una compañera que lo defendió incluso en momentos de fuertes controversias públicas.

image

Con el paso del tiempo, la actriz sorprendió al hablar sin filtros sobre su concepción de la fidelidad. “He tenido relaciones estando con Darío y nadie se enteró. Incluso, con gente famosísima. Él no sabía, ni ahí. ¡Siempre ganó él!”, contó en Infama. Además, en Pamela a la tarde fue aún más contudente: “Hoy no creo en la palabra fidelidad ni infidelidad. Nadie me va a decir cómo tengo que pensar”.

Las declaraciones generaron revuelo en el mundo del espectáculo y la política. La pareja, lejos de ocultar sus diferencias, expuso públicamente sus tensiones hasta el final de su relación. La separación se concretó en 2018, en Europa. Mitre explicó que la decisión fue suya, aunque reconoció que él no insistió para continuar. “La decisión fue mía de palabra pero él no me insistió. Si me hubiese insistido, no me hubiese podido ir. Darío es el amor de mi vida pero no me voy a arreglar con él”, comentó.

Murió Darío Lopérfido a los 61 años

La muerte de Darío Lopérfido fue confirmada en las últimas horas desde Madrid, ciudad en la que residía desde hacía un tiempo junto a su hijo. El ex secretario de Cultura porteño y ex director general del Teatro Colón tenía 61 años y atravesaba desde hacía tiempo un cuadro de esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa que afecta progresivamente las funciones motoras.

image

Meses atrás, el propio gestor cultural había hablado públicamente sobre su diagnóstico en una columna publicada en la revista cultural Seúl, donde tituló sin eufemismos: “Tener ELA es una mierda”. En ese texto, dejó entrever el impacto que la enfermedad tenía en su vida cotidiana: “El Darío de antes de la enfermedad ya murió. Mientras pueda escribir y compartir algunas cosas con mi hijo, seguiré acá. Después me voy”, escribió entonces.

Con el avance de la ELA, Lopérfido también había relatado los cambios físicos que enfrentaba día a día. La dificultad para caminar, el deterioro en su voz y los problemas al comer formaban parte de un proceso que, según contó, lo llevó incluso a utilizar herramientas de inteligencia artificial para procesar grabaciones de su voz y así poder continuar con sus columnas radiales en Radio Rivadavia.

En el plano político y cultural, Darío Lopérfido se desempeñó como secretario de Cultura y Comunicación durante el gobierno de Fernando de la Rúa. Años más tarde, en febrero de 2015, asumió la dirección general y artística del Teatro Colón, donde impulsó una mayor apertura internacional con la llegada de figuras extranjeras y artistas argentinos radicados en el exterior. Durante su gestión también se iniciaron las transmisiones vía streaming de espectáculos y se permitió el acceso del público a ensayos abiertos.

image

Su paso por la función pública estuvo atravesado por controversias. Declaraciones sobre la cifra de desaparecidos durante la última dictadura militar derivaron en su salida del Ministerio de Cultura en julio de 2016 y, meses después, de la dirección artística del Colón en febrero de 2017. Posteriormente, fue designado por Mauricio Macri como representante especial para la promoción de la cultura argentina en Berlín. Tras ese período, se instaló de manera definitiva en Madrid, donde vivió sus últimos años.