Las hermanas virales de Jesús María consiguieron el canje de sus sueños

Se hicieron viral tras la suspensión de una de las jornadas del Festival de Córdoba donde se quejaron por haber perdido 50 mil pesos. ¿Qué consiguieron?

Sofía y Tamara se hicieron virales tras protagonizar uno de los videos del Festival de Jesús María . Las hermanas asistieron al encuentro, pero la suspensión por cuestiones climáticas las enojó ya que habían perdido 50 mil pesos.

“Sabe lo que yo junté para poder venir al festival? ¿Ustedes piensan que yo tengo todos los días 50 mil pesos? ”, se le escuchó decir a una de ellas devastada por la situación ya que había ahorrado para llegar al Festival. La última frase se viralizó rapidamente que las hermanas aprovecharon la exposición para hacer todo tipo de canjes con la frase en cuestión.

Con una alta popularidad y presencia en las redes sociales, ahora todos quieren tenerlas como la cara visible de marcas y emprendimientos. Sin embargo, el canje de sus sueños llegó de la mano de una odontóloga.

Sandy y Sofi, las hermanas de Jesús Maria ahora van por la sonrisa perfecta.



Las hermanas de Jesús María se colocarán brackets para mejorar la sonrisa. “Arrancamos el tratamiento de ortodoncia. Se vienen meses de cambios, selfies y mucha actitud. ¿Están listos para ver la transformación?”, escribió el centro odontológico donde se atendieron.

Felices por el canje y la posibilidad de mejorar la sonrisa que les dará quizás nuevas oportunidades laborales, escribieron: “es algo que queríamos hacer y hoy estamos dando el primer paso. Gracias por hacernos sentir supervenidas y recibirnos”.