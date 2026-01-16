Soledad Pastorutti cantó bajo la lluvia y pidió perdón tras la suspensión de Jesús María

La cantante debió frenar su presentación en el festival Jesús María por las intensas precipitaciones. El público siguió cantando y bailando bajo el agua.

La lluvia obligó a suspender por segunda vez el Festival de Jesús María . El evento que contará con la presencia este viernes 16 del mandatario Javier Milei debió suspenderse en la noche del jueves 15 en medio de la presentación de Soledad Pastorutti quien en medio de la lluvia cantó sus grandes éxitos.

De forma anticipada, la cantante de Arequito tuvo que dejar de cantar debido a las fuertes lluvias que azotaron la zona y ponía en riesgo a todo el público presente. De hecho, en los videos que se viralizaron en las redes sociales se observa como la artista intenta continuar con su show en medio de las fuertes precipitaciones que caían sobre el escenario Martín Fierro.

Con el público bailando y disfrutando del show, la Sole tuvo que anunciar el fin de su presentación a pedido de los organizadores. Fue así que después de “Vienes y te vas” y “Llorando se fue”, la cantante debió despedirse del público alrededor de la 1.35 de la madrugada del viernes. La gente rápidamente se retiró del predio completamente inundado.

Soledad se lamentó por lo ocurrido y pidió disculpas, aunque entendió que todo se trató de cuidar a los miles de presentes en el lugar en medio del fuerte temporal de lluvia, granizo y crecida de arroyos que obligó también a suspender el show del martes 13 y reprogramarlo para el próximo lunes 19 de enero.

Entre lágrimas y enfundada en una bandera de argentina, Pastorutti que recorrerá los principales festivales del país festejando sus 30 años de carrera, pidió perdón por lo ocurrido. “El público fue lo más de lo más. Yo quería seguir cantando, pero tenía que respetar y había mucho en juego. Se cortó la consola y no pudimos terminar la última que nos pidieron”, dijo en diálogo a Cadena 3.