Para que día se reprogramó la fecha suspendida del Festival de Jesús María que provocó enojo en los fans

El Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María suele robarse el protagonismo durante el verano de Córdoba y la atención a nivel nacional. Pero este año la ilusión se vio interrumpida una vez más a causa de un temporal persistente, con lluvias, granizo y crecidas de arroyos, obligó a suspender la jornada del festival por segunda vez en menos de una semana, dejando al público muy enojado.

La decisión, tomada por razones de seguridad y confirmada oficialmente por la organización, expuso la vulnerabilidad de un evento tradicional ante los caprichos del clima y el desvelo de quienes viajaron y ahorraron para poder estar presentes.

La reprogramación de la fecha suspendida para el lunes 19 de enero fue comunicada por los organizadores y ratificada en conferencia de prensa por Juan López, presidente del Festival. La medida, aunque necesaria, no tardó en generar reacciones encontradas entre los asistentes. Las redes sociales se llenaron de mensajes de enojo, angustia y desilusión, especialmente tras la viralización del testimonio de una joven que, al borde de las lágrimas, lamentó el esfuerzo económico perdido: “50 mil pesos tirados en la basura. Los 50 mil pesos, ¿saben lo que yo junté para, para poder venir al festival? Ustedes piensan que yo tengo todos los días ese dinero, no tengo todos los días esa cantidad”.

image

La frustración se repitió en boca de otra espectadora que, en el mismo tono de desesperación, reclamó ante las cámaras: “¿Ustedes piensan que yo los tengo todos los días? Uno trabaja muy duro para juntar esa plata, ¿y ahora quién me devuelve la plata?”. Ambas expresiones se convirtieron en símbolo del enojo viralizado y del desamparo de quienes, tras invertir en pasajes, entradas y estadía, se encontraron con la noticia de la suspensión y la incertidumbre sobre los reembolsos.

Los artistas que se iban a presentar en la jornada que se suspendió en el Jesús María

La suspensión afectó a artistas principales como Sergio Galleguillo y La LBC con Eugenia Quevedo, quienes compartirán escenario con Damián Córdoba el lunes 19, fecha reprogramada. La organización explicó que la decisión fue tomada luego de evaluar los reportes meteorológicos y el estado del predio, y se comunicó oficialmente cerca de las 20:40, tras la confirmación de un nuevo frente de tormenta.

Por otro lado, uno de los artistas del festival, Juan Fuentes, quien expresó su tristeza ante lo ocurrido. “Es una lástima tener que comunicar esto porque no solamente te da una pena la gente que compró la entrada y esperó bajo la lluvia, sino también los vendedores y todo el ecosistema que se armó”, aseguró en diálogo con Coki Ramírez en TV Pública. También Quevedo se pronunció en sus redes y compartió información sobre la devolución de entradas en caso de no poder ir a la nueva fecha.

image

El contexto de la suspensión tiene su explicación en la gravedad de la alerta meteorológica que atraviesa la provincia. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantuvo la alerta amarilla en el norte de Córdoba para ese martes, con extensión prevista al oeste y sur en los días siguientes, y la posibilidad de lluvias que acumularían entre 20 y 50 milímetros, ráfagas de hasta 70 km/h y tormentas intensas. A esto se suma una advertencia de alerta naranja para el centro y este de Mendoza y casi toda la provincia de San Luis, configurando un panorama de inestabilidad generalizada.

Esta es la segunda suspensión que marca la edición 2026 del festival: la apertura también había sido interrumpida seis días antes por un temporal similar. Incluso semanas atrás, una crecida de cuatro metros en el río San Antonio, provocada por tormentas, generó anegamientos en diversas zonas, manteniendo en vilo a la organización y a los fanáticos del evento.